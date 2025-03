A Pisticci Scalo incontro sull’epidemiologia ambientale

Mercoledì 19 marzo, alle ore 18:30, presso la Mediateca di Pisticci Scalo, si terrà un incontro pubblico nell’ambito del progetto LucAS – Lucania Ambiente e Salute, dedicato al tema “Epidemiologia geografica e sorveglianza epidemiologica“. “LucAS -si spiega ion una nota- è un progetto pluriennale, interdisciplinare e interistituzionale che si occupa di studiare in modo integrato le relazioni tra ambiente e salute nelle comunità locali, con l’obiettivo di accrescere la conoscenza dei territori e promuovere strategie di tutela ambientale e sanitaria. Promosso dalla Regione e finanziato con 25 milioni di euro in cinque anni grazie agli accordi con le società petrolifere attive in Basilicata, il progetto si propone di monitorare lo stato dell’ambiente e della salute pubblica, con particolare attenzione alle aree più a rischio, come Tito Scalo, Ferrandina, Pisticci, Val d’Agri e Valle del Sauro.

Dopo i Focus Group di ascolto e di interlocuzione di LucAS, che si sono svolti in questi mesi con associazioni, stakeholder e sindaci, si entra dunque nella fase più attiva del progetto. La linea di Epidemiologia geografica di LucAS pone al centro la partecipazione delle comunità locali, elemento portante dell’indagine. Il progetto prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini nella definizione dei quesiti di ricerca, nel protocollo di studio e nell’analisi delle implicazioni di sanità pubblica. Questi i temi principali degli incontri programmati a Pisticci scalo il 19 e il 20 a Marsicovetere. A relazionare su “Epidemiologia geografica e sorveglianza epidemiologica nel progetto LucAS – Prima fase, i quesiti di ricerca” sarà Annibale Biggeri, Professore di statistica medica all’Università di Padova e Componente CTS del Progetto LucAS, che ha già partecipato ai Focus Group online. L’evento, organizzato da Farbas – Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata, vedrà la partecipazione di esperti e istituzioni per approfondire l’impatto dell’ambiente sulla salute e promuovere un confronto con la comunità locale. Saranno presenti: Il Sindaco di Pisticci Domenico Albano, Il Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, Gli Assessori regionali Laura Mongiello (Ambiente e Transizione energetica) e Cosimo Latronico (Salute, Politiche per la Persona e PNRR), Maurizio Friolo, Direttore Generale ASM Matera

Inoltre, ad aprire i lavori ci saranno: Michele Busciolano – Responsabile Esecutivo Progetto LucAS Rosa, Anna Cifarelli – Responsabile Scientifica Progetto LucAS, Enzo Alliegro – Ordinario di antropologia, Università di Napoli Federico II, Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata – FARBAS- Un secondo incontro si terrà giovedì 20 marzo a Marsicovetere.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.