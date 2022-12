A Pisticci, presentazione de “La sindrome dell’iguana” di Dino De Angelis

Continua il tour di presentazione de “La sindrome dell’iguana” organizzato dall’Associazione di promozione sociale ‘L’ultima Luna’. La nuova tappa è domenica 11 dicembre ore 16.30 nella Sala del Consiglio Comunale di Pisticci, un evento patrocinato dall’amministrazione cittadina Comunale.

“Oltre all’autore, nel corso dell’incontro -si legge nella nota di presentazione dell’evento- interverranno l’Avv. Maria Alessandra Ruvo Assessore con deleghe all’Istruzione e Inclusione del Comune di Pisticci, Bruno Laurita per ‘L’ultima Luna’. L’opera di De Angelis affronta il tema della disabilità. La narrazione si muove attorno a Giacomo, giovane uomo appassionato d’arte e innamorato della vita, costretto a fare i conti con ombre inattese a cui opporsi con strenua resistenza e che stravolgono il suo cammino obbligandolo ad accettare un nuovo sé, una dimensione che non poteva in alcun modo programmare. Oltre ai colori delle sue tele, ad accompagnarlo in un percorso di cadute e rinascita, di catarsi, ci saranno Catrina e Giovanni.

Crediamo che la metafora letteraria – ha dichiarato Bruno Laurita- ancorché ispirata ad una storia realmente vissuta possa offrire delle chiavi di lettura ancora più coinvolgenti sotto l’aspetto emotivo rispetto alle tante azioni dimostrative che pure vengono messe in campo da vari decisori ed esponenti della società civile particolarmente sensibili al problema della disabilità. Dino De Angelis, lucano, è scrittore, narratore e formatore. Autore di romanzi e raccolte di racconti (Senza Occhi, 2010; Donne che spostano il traguardo, 2015; Il giorno delle nuvole, 2016; Con rabbia e con amore, 2018; Se non è zuppa è pan bagnato, 2020), realizza incontri e spettacoli di narrazione in teatri e luoghi di intrattenimento culturale.”