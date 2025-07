A Pisticci la prima edizione del “Festival delle nuove generazioni-Inclusione e sostenibilità”

“Sarà un’estate all’insegna dell’inclusione quella della comunità giovanile pisticcese.” E’ quanto si annuncia con una nota del Comune di Pisticci – Assessorato alle Politiche Giovanili e la Consulta dei Giovani- nel presentare “la prima edizione del Festival delle Nuove Generazioni, un’iniziativa pensata per valorizzare la partecipazione attiva dei giovani e promuovere una comunità più attenta, consapevole e solidale.

Il tema di quest’anno è Inclusione e Sostenibilità, due principi fondamentali per costruire un futuro più equo e rispettoso delle persone e dell’ambiente.

Tre appuntamenti speciali, organizzati in collaborazione con la Pro Loco Pisticci e

l’Associazione Il Delfino, che mettono al centro i valori dell’accessibilità, della partecipazione e del rispetto delle diversità.

Ecco le date:

20 luglio – Porto degli Argonauti : Gita in mare con l’Associazione Il Delfino

Un’esperienza inclusiva aperta alle persone con disabilità, resa particolarmente fruibile ai

ciechi e ipovedenti, grazie a un’organizzazione attenta e sensibile ai bisogni specifici di tutti.

3 agosto – Porto degli Argonauti : “Mare senza barriere” – 20^ edizione

Una giornata dedicata alle persone con disabilità, con particolare attenzione a chi è in

carrozzella. Un momento di condivisione e gioia, in collaborazione con l’Associazione

ANFFAS, per abbattere ogni barriera fisica e culturale.

4 agosto – Piazza La Salsa, Pisticci : Serata conclusiva del Festival delle Nuove

Generazioni

Una serata tra musica, dialoghi e riflessioni sui temi dell’inclusione e della sostenibilità.

Ore 19:00 – Talk tematici

Ore 21:00 – Esibizioni di artisti locali

Ore 22:00 – Riconoscimenti e premiazioni

Ore 22:30 – Concerto dei LADRI DI CARROZZELLE, band emblema di talento, energia e

integrazione.

Seguiranno nei prossimi giorni maggiori dettagli sul programma completo della serata del 4

agosto.”

