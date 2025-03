A Pisticci, due eventi per celebrare la Giornata Internazionale della Donna

L’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pisticci informa che, “in occasione della Giornata Internazionale della Donna, una data significativa per ricordare, celebrare e riflettere sui diritti e le conquiste delle donne, sono previsti due eventi: Oggi, 7 marzo, Marconia – “Marzo in Rosa” – Alle ore 18:00, presso la sede CECAM in Piazza Elettra, si terrà l’ottava edizione di “Marzo in Rosa”, organizzato da CECAM con il patrocinio del Comune. 16 donne presenteranno le loro creazioni, poesie e racconti, in un reading al femminile. Un evento che celebra la voce delle donne nella letteratura. 8 marzo, Marconia – Concerto Lirico – Alle ore 20:00, nella cripta della Chiesa di San Giovanni Bosco, si terrà un concerto lirico dedicato alle donne nell’opera, organizzato dal Comune.

L’Oblivion Trio, composto da Tiziana Lobosco (Mezzosoprano), Valeria Veltro (Contralto) e Celine Hjeily (Pianoforte), offrirà al pubblico un’esperienza artistica raffinata, celebrando il ruolo femminile nella musica lirica.

Rossana Florio, vicesindaco e assessore alle Pari Opportunità: “L’8 marzo non è solo una giornata di celebrazione, ma anche un’occasione di riflessione sui diritti delle donne e sul lungo cammino verso la parità. Questi due eventi omaggiano la figura femminile attraverso l’arte e la cultura, con l’augurio di un 8 marzo all’insegna della riflessione, della musica e della letteratura”.