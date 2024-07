A Pisticci attività in occasione della Giornata Internazionale della Prevenzione dell’Annegamento

Il 25 luglio, in occasione della Giornata Internazionale per la Prevenzione dell’Annegamento, l’Amministrazione comunale di Pisticci, Assessorato al Turismo, in collaborazione con la sezione della provincia di Matera della Società nazionale di Salvamento (SNS), comunica di aver “organizzato una serie di attività di sensibilizzazione e formazione. Le attività avranno inizio alle 11.00 presso il Lido San Basilio (Marina di Pisticci). Verranno eseguite simulazioni di salvataggio in acqua e dimostrazioni delle procedure di primo soccorso, con la partecipazione di Donato Cavallo, comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Policoro. La Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento (World Drowning Prevention Day) è stata istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in seguito alla Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021. Questa iniziativa mira a sottolineare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e a promuovere strategie di prevenzione che possono salvare vite.”

