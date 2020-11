Per quanti sono nati ben prima del terremoto che devastò l’Irpinia e gran parte della Basilicata, corrispondente all’antica Lucania, fino a giungere sul versante materano e nella stessa Città dei Sassi, è normale chiedere o ricordare ” Ma tu dov’eri alle 19.34 del 23 novembre 1980?”. Chi era in casa, chi per strada, chi al cinema, a ballare, in auto, da solo in compagnia e con l’occhio fissato all’orologio del Palazzo dell’Annunziata dov’erano ancora il cinema Impero, la scuola media Torraca e alcuni negozi. Dopo si seppe del terremoto, ma in maniera approssimativa. Le prime immagini della tv e i soccorsi che non arrivavano e con alcuni, come accadde per il Tg2, che parlavano di terremoto in Irpinia, Lucania e Basilicata. Errore o no. La geografia combaciava. Ma il terremoto entrò nell’anima e nel cuore del giovane Pasquale Di Pede, cantautore materano, che incise una canzone https://soundcloud.com/pasquale-di-pede/il-terremoto-1980 accompagnandosi con la chitarra. Forse una ”Eko” come l’eco del terremoto risucchiato nella gravina, con alcuni crolli nei rioni Sassi e le lesioni di alcuni edifici. Il ricordo per le visite e le parole di conforto di Papa Giovanni Paolo II e le sferzate del partigiano presidente della Repubblica Sandro Pertini. Quanti ricordi sulle note del terremoto…

LINK AUDIO



Ecco il testo brano che ho composto nel 1980 subito dopo il terremoto dell’Irpinia:

IL TERREMOTO 1980

A me u terremot

Na canzon’ m’ha mis in moto

Alla Madonna hai chiesto aiuto

D fa nascj u criatur

Fall nasc bunn

Allu prept hai creduto

Che pregando si miglior

Si miglior lu futur

Ma dimm come t si sintut

Quand tutta la casa in cudd in cudd t’è cadut

E ca anccunun na futtut

Eppure il Papa è venut

Preoccupato che la fede

Che la fede non vada perduta

E la gente chiedeva aiuto

E lui ha scaricato pur

Benedizione e salut

Almeno Pertini è stato duro

Ha messo in crisi seriamente le strutture

E chi ci pens o criatur

Per costruire nu paese

Nu paese più cristiano

voi gente di Balvano e di Pescopagano

Rivolgetevi alle forze

Alle migliori forze del genere umano

e non alle preghiere di un Dio pagano.