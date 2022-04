Trasloco pasquale per il mercatino dell’usato, antiquariato, artigianato artistico e collezionismo di Matera che, dal 16 al 18 aprile, sarà dislocato su un lato di via Don Minzoni, il percorso pedonale che da piazza Matteotti, attraversando via Ascanio Persio porta in piazza Vittorio Veneto. Esposizioni temporanea, per il periodo pasquale, che non mancherà di attrarre l’attenzioni di appassionati, materani e turisti. Paolo Paladino, ideato del mercatino, e gli espositori pronti a esporre manufatti e ricordi del passato e a promuovere passioni e cultura per il collezionismo fino a sera…Passaparola