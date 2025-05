A Paolo Mengoli il premio San Filippo Neri di Tursi

Gli amanti della buona musica del passato, quella creata dopo un accordo di chitarra e con le parole in rima, legata a un sentimento, un’avventura, una delusione ricorderanno senz’altro il cantante bolognese Paolo Mengoli. Noto per brani come ‘’ Perché l’hai fatto?’’, ‘’ Mi piaci da morire’’ ‘’ I ragazzi come noi’’ ,’’ Batticuore’’e altri portati al successo tra Cantagiro, Sanremo , al Disco per l’estate e via elencando. Il cantante genovese, uno delle classi di ferro over 70 (di recente abbiamo assistito al concerto di Amedeo Minghi a Pomarico) riceverà il 26 maggio a Turs il premio San Filippo Neri e poi eseguirà tante canzoni del suo repertorio. Nella stessa serata, per i festeggiamenti del Santo Patrono, si il comico Beppe Braida tra i protagonisti della trasmissione tv Colorado Caffè. Nel programma dei festeggiamenti sono previsti il 24 maggio i concerti del Gruppo musicale J&L Chorus and Blue Fit e il 25 maggio i Notte 90 dance. Il comitato aveva in serbo anche Mietta e Sal da Vinci. Sarà per un’altra edizione della Festa.



IL COMUNICATO STAMPA

A malincuore, il Presidente del comitato per i solenni festeggiamenti in onore di San Filippo Neri a Tursi, Pasquale D’Affuso, comunica il rinvio dell’attribuzione del premio a Sal Da Vinci, previsto per il 25 maggio, e a Mietta, programmato per il 26 maggio, a causa di impegni professionali sopraggiunti degli artisti. “Nonostante gli sforzi profusi per mantenere gli impegni presi, l’entourage di entrambi ha confermato la loro impossibilità a raggiungere la nostra città per le date originali” – ha dichiarato.

Il programma iniziale prevedeva l’arrivo di Sal Da Vinci il 25 maggio con una serata dedicata alle sue celebri interpretazioni, mentre il 26 maggio sarebbe stato il turno di Mietta, che avrebbe dovuto ritirare il premio a lui dedicato e incantare il pubblico con la sua straordinaria voce. Purtroppo, queste attese esibizioni non avranno luogo come previsto, ma il comitato rimane fiducioso di poter recuperare le performance dei due celebri artisti in un prossimo futuro, regalando così momenti di gioia a tutta la comunità che attendeva con entusiasmo il loro arrivo.

“In compenso, il motto “the show must go on” ci spinge a ripensare le serate della festa. È con grande piacere che vi presentiamo il nuovo dettaglio della tre giorni di festeggiamenti” – ha specificato.



24 Maggio: in Piazza Plebiscito, alle ore 21:30, si esibirà il Gruppo musicale J&L Chorus and Blue Fit, pronti a coinvolgere il pubblico con le loro melodie travolgenti.

25 Maggio: in Piazza Maria SS D’Anglona, sarà la volta del gruppo musicale Notte 90 Dance, che farà ballare tutta la città sulle note delle splendide canzoni degli anni ’90 reinterpretate in chiave disco-dance. Un appuntamento da non perdere per rivivere insieme alcuni dei brani più iconici di quel periodo.

26 Maggio: Tursi avrà l’onore di accogliere direttamente da Colorado Cafè e Zelig il comico Beppe Braida, il quale regalerà momenti di puro divertimento. A seguire, il cantautore Paolo Mengoli ritirerà il Premio San Filippo Neri e allieterà il pubblico con la sua musicalità unica e le sue melodie indimenticabili. Durante la giornata, si procederà all’estrazione dei premi della riffa e si potrà assistere a uno spettacolo pirotecnico della ditta Madio di Bernalda, che illuminerà il cielo sopra la nostra città.

Inoltre, la mattina del 26 maggio, per le vie della città si esibirà la banda musicale della città di Francavilla in Sinni, e nel pomeriggio parteciperà alla processione del Santo Patrono, arricchendo il nostro evento con suoni di tradizione e cultura.