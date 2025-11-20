A Palazzo Viceconte – Matera il concerto “Gli Albori del Nuovo” a cura dell’Associazione Matè e Solisti Lucani

Sabato 22 novembre 2025, alle ore 20:00, nella raffinata cornice del salone di Palazzo Viceconte a Matera, prosegue la Stagione Concertistica 2025 di Matè e Solisti Lucani con il concerto “Gli Albori del Nuovo”.

Protagonista della serata sarà il Settimino dei Solisti Lucani, impegnato in un programma che mette in dialogo la tradizione francese tra Otto e Novecento con la creatività di Nicola Hansalik Samale, figura centrale della musica contemporanea italiana.

Il programma conduce il pubblico in una raffinata esplorazione della scuola francese tra Otto e Novecento: le pagine di Ravel, Dukas, Magnard e Chausson si intrecciano con le trascrizioni e gli adattamenti firmati da Samale, che ne rinnova il linguaggio mantenendone intatta l’essenza. A queste si affianca “Athanor. Nei modi antichi”, una composizione cameristica che dialoga con la tradizione riportandola in una prospettiva contemporanea. Non manca un omaggio a Claude Debussy con Profumi stellari, una rielaborazione poetica e luminosa che gioca con colori, atmosfere e sospensioni tipiche del compositore francese.

Sul palco, il Settimino dei Solisti Lucani: Marcello De Francesco (violino), Anna Maria Losignore (viola), Emanuele Rigamonti (violoncello), Marcoantonio Cornacchia (contrabbasso), Antonio Misano (clarinetto), Raffaele Marcosano (fagotto) e Giuseppe Smaldino (corno), un ensemble che si distingue per la brillantezza degli archi e la forza espressiva dei fiati, capace di unire precisione, energia e sensibilità cameristica.

Compositore, direttore d’orchestra e musicologo, Samale è una delle voci più autorevoli della scena musicale italiana contemporanea. È noto anche per il contributo alla ricostruzione dell’ultima versione incompiuta della Sinfonia n. 10 di Gustav Mahler, riconosciuto a livello internazionale.

Il programma arriva a Matera dopo essere stato presentato anche al Festival Debussy, l’unica rassegna italiana interamente dedicata al compositore francese. L’anteprima si è svolta a Ferrara, nel Ridotto del Teatro Comunale Abbado, con la conferenza di Samale, “Sensibilité. Il miracolo dell’Impressionismo”, seguita dal concerto del Settimino, che ha eseguito in prima assoluta alcune delle pagine ora proposte.

Il progetto è poi approdato a Bologna, nella prestigiosa Accademia Filarmonica, considerata uno dei centri musicali più autorevoli d’Italia, che ha offerto al Settimino un contesto ideale per presentare le delicate sfumature e la ricchezza timbrica del programma.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione ai recapiti indicati: info@solistilucani.com; 3285410166.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.