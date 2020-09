Potevamo rinunciare al blues d’annata che ogni anno Donato Corbo e Rosario Claps con l’entusiasmo di tanti amici e appassionati ci portano in quello straordinario palco naturale che è Casa Cava? Certamente no, nonostante gli influssi all’infrarosso del virus a corona. E allora rieccoli a Matera per la 9° EDIZIONE del South Italy Blues Connection promosso e finanziato dall’Associazione Musicale “Blue Cat Blues” di Potenza. Un sodalizio che si avvia al decennale e che merita, non ci stancheremo mai di ripeterlo, il sostegno di enti sopratutto che devono mettersi – come di dice dalle nostre parti- una mano alla coscienza e l’altra al portafogli. E del resto un festival così, di qualità, in rete con altri…e con tante novità ogni anno merita eccome di essere promosso e valorizzato. Anche perchè quella musica riconcilia con l’anima blues di una Basilicata che, nonostante il calo demografico, vuole vivere e crescere per gli anni a venire. In cartellone ci sono veterani e tante novità per la due giorni, del 3 e 4 ottobre, da vivere e ascoltare in Casa Cava. E già ci pare di sentire Rosario, da comprensivo padre di famiglia, invitare tutti ad attenersi ai tempi per consentire ai gruppi di esibirsi. Ma come si fa? Quando parte o’ blues…è difficile fermarsi, perchè si crea feeling con il pubblico. Ma si deve. Appuntamento al primo fine settimana di ottobre. E per tutto il resto consultate le pagine social del festival.

LA NOTA DEL South Italy Blues Connection

VIII EDIZIONE SPECIALE 2020

Matera – Casa Cava

sabato 03 e domenica 04 ottobre 2020 dalle ore 15:30 alle 23:00.

Come ogni anno MATERA diventa Capitale del Blues, saranno trentacinque (35) le Blues Band con più di 120 musicisti provenienti da diverse regioni Italiane che si daranno appuntamento a Matera in Casa Cava per la 9° EDIZIONE del South Italy Blues Connection promosso e finanziato dall’Associazione Musicale “Blue Cat Blues” di Potenza diretta da Donato Corbo e Rosario Claps.

Il South Italy Blues Connection (SIBC) è un evento culturale, sociale, aggregativo e di alta formazione. I più importanti gruppi Blues d’Italia, principalmente del centro/sud, si esibiranno il 03 e 04 ottobre 2020 con concerti no-stop dalle 15:30 alle 23:00. L’incontro si svolge nell’auditorium per eccellenza qual è CASA CAVA, nel cuore dei Sassi, dove aleggia un’antica cultura contadina e il tempo prendere a scorrere lentamente a ritmo di Blues.

Molti sono gli obiettivi di questo “INCONTRO”, che non si ferma solo ai due giorni di ottobre: condivisione delle varie “esperienze” musicale nel segno del Blues; visibilità presso i 13 FESTIVAL AFFILIATI al SIBC, con possibilità di rientrare nei cartelloni artistici; rilancio dei concerti delle band tramite i canali social; interviste e playlist Radio in Streaming; accrescimento del pubblico e dell’interesse relativo al fenomeno culturale del BLUES.

Oltre 120 i musicisti, 20 ore di musica, migliaia di spettatori presenti nei 2 giorni e migliaia di presone raggiunte via WEB per un evento unico nel suo genere, in Basilicata a Matera.

13 FESTIVAL AFFILIATI: Macchia Blues Festival (Molise); Blues in Town (Basilicata); Joe’s Blues Festival (Molise); Castel Lagopesole Blues Festival (Basilicata); Sepino Blues Festival (Molise); Juke Join Fest (Calabria); Catarock Festival (Calabria); Atri International Blues Festival (Abruzzo); Bitonto Blues Festival (Puglia); Tropea Blues (Calabria); Altomonte Blues Night (Calabria); Altomonte Rock Festival (Calabria); Baronissi Blues Festival (Campania); Dogana Blues Festival (Campania)

CONCERTI

SABATO 03 OTTOBRE

15:30:00 – 23:00

DOMENICA 4 ottobre

15:30:00 – 23:00

Concerti NO-STOP, Ingresso LIBERO presso Casa Casa – Matera(Mt)

ARTISTI PRESENTI:

Luigi Mitola & Sandy Suglia, Eugenio Greco & New Mississippi, Fabio Mancini, Solid Groove, Triple Trouble, Blues Indelebile Band, Paolo Giardiello, Dago Red, Bob Cillo & Mafia Trunk, True Blues Band, Antonio Gambacorta Trio, Capatosta, Three Steps, Adriano Degli Esposti Band, Giuseppe Giardinelli, SavoiaBrothers, Chuck Arel Tribute Band, Danny Linde Band, Enrico Gemma & friends, Ale Coletta 4et, Seviloa, D’Alessandro Band, Cappu & Blues Band, Johnny blue band, Sara Facciolo, Suspicious Minds, Caboose, Lady Blues, Fabi’s Blues Band, Luca Notaro Trio, The Blues Queen, Rainbow Bridge, Vincenzo Grieco & T.H.E. Rome Blues Authority

TUTTE LE ATTIVITA’ SONO PUBBLICHE E GRATUITE

Potenza, 23/09/2020

