La nascita di Gesù Bambino -questo Natale- sarà anticipata causa covid19, mentre puntuale a mezzanotte di venerdì 25 dicembre è annunciata “la nascita” del nuovo album dell’artista materano Antonio Esposito, in arte Meraki dal titolo “Dopo il temporale“. Un lavoro composto da nove brani, due dei quali già anticipati nei mesi scorsi (https://giornalemio.it/eventi/antonio-che-rinasce-meraki-e-che-canta-oh-italia-mia/).

Ma ecco a seguire la nota inviata alla stampa con cui si annuncia l’evento:

“Antonio Esposito, in arte Meraki, sorprende tutti e per la notte di Natale, sotto l’albero dei suoi fans, farà trovare una piacevole sorpresa: un album discografico dal titolo “Dopo il Temporale”, disponibile dalla mezzanotte di venerdì 25 Dicembre 2020 in digital download e sulle migliori piattaforme streaming internazionali.

Il disco, che si compone di 9 canzoni inedite scritte e composte dal cantautore materano, è stato realizzato in co-produzione con l’etichetta discografica MeltinaRecords di Alessandro Cecconi e sarà distribuito e promosso dalla Believe, leader europeo nella distribuzione digitale e nel marketing. Intanto lo si può già pre-salvare a questo link: https://backl.ink/143722085

“Dopo il Temporale” è stato anticipato nei mesi scorsi dai singoli “Lasciami” e “Oh Italia Mia” che hanno fatto risultare complessivamente ben 11 mila ascolti.

Come indica il titolo, “Dopo il Temporale” è una raccolta di brani inediti che confermano il forte impatto emotivo carico di mistero e significato che il cantautore ha da sempre verso il suo pubblico. Canzoni legate fra loro da un filo conduttore sottilissimo, ma in grado di delineare un cammino e una storia di vita che interseca perfettamente le vite delle persone che lo circondano.

“Dopo il temporale, infatti, è un lungo percorso di consapevolezza che Meraki, però, non intraprende mai da solo. Sempre presente nelle canzoni di Antonio Esposito è infatti “l’altro”, le storie della gente che attraverso la sua musica è in grado di prendere per mano e da cui, allo stesso tempo, si lascia sorreggere, per intraprendere un percorso condiviso verso uno stato d’animo di ritrovata pace interiore.

Elemento principale che riscontriamo in maniera costante e perpetua nelle sue canzoni è la speranza senza la quale, come lui dice, non avrebbero modo di esistere le sue stesse canzoni.

La bellezza dei suoi brani sta proprio qui: da uno stato iniziale di disordine e inquietudine in cui la terra sembra crollare sotto i piedi, si approda sempre in un’isola felice, che non per forza rappresenta la meta finalmente raggiunta, ma una tappa, uno scalo, un primo passo all’insegna della forza e della luce, forse decisivo e determinante, verso un qualcosa di più grande, perché pregno di una speranza ritrovata al cospetto della vita.”

La tracklist:

1. Oh Italia Mia

2. Lasciami

3. Dopo il Temporale

4. Preferisco Andare

5. Martamaria

6. Il Giardino dei Sensi

7. Cara Professoressa

8. Con i Piedi Sporchi

9. Non Ti Potrai Sbagliare