A mosckr’ cu ” U’ Quarnvèl d’ Mathàr”

Vestiti a maschera ”Nardandenie e Quaranten” per ricordare ai materani di ieri e a quelli di oggi, che conoscono poco o nulla di tradizioni, e che preferiscono magari nelle sfilate carnascialesche di realtà che investono su carri dalla carrozzeria policroma e automatizzata, di farsi quattro risate con semplici travestimenti dei nonni o degli zii. Cosi il ”Carnevale di Matera” con Ergghiò che si diverte e fa divertire da appuntamento, con i consueti link sui social, al 4 marzo prossimo. Sì proprio il giorno della nascita, ma con date diverse di Lucio Dalla e Lucio Battisti. La locandina parla chiaro: raduno spontaneo du ”masckarot’r” in piazza Duomo,con tanto di ”Banchetto Nunziale” davanti alla sede dell’Associazione Ergghiò al numero 303 di via Casalnuovo (menù da definire) e poi, un’ora prima della mezzanotte ultimo raduno spontaneo allo stesso posto con la partenza del corteo funebre per le vie dei Sassi. Naturalmente, donne, ”sc’ppnot’v u’ capudd i l’ccklet i chiangjt” ( sciogliete i capelli e urlate e piangete) per la morte du ” Quarnvèl”.