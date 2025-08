A Montescaglioso torna il Palio degli anelli e la cavalcata del palio

Tra storia, folclore e passione per una serata all’insegna della tradizione medievale, il Comune di Montescaglioso annuncia il grande ritorno di uno degli eventi più rappresentativi e sentiti della comunità: il Palio degli Anelli e la suggestiva Cavalcata del Palio, in programma domenica 03 agosto, tra le vie del centro storico e in Via Carlo D’Alessio.

Un appuntamento che affonda le sue radici nel passato medievale della città e che ogni anno coinvolge cittadini, visitatori e appassionati di storia e cultura locale in una rievocazione spettacolare, capace di coniugare emozione, competizione e memoria storica.

Ecco il programma della serata:

Ore 19:00 – Cavalcata del Palio

La manifestazione avrà inizio con la storica Cavalcata del Palio, un corteo in costume che attraverserà le principali vie della città. Nobili, armigeri, sbandieratori e cavalieri sfileranno accompagnati da tamburi e chiarine, offrendo ai presenti un affascinante tuffo nel passato. Un’occasione imperdibile per respirare l’atmosfera di un’epoca lontana, ricca di simboli, colori e orgoglio cittadino.

Ore 21:00 – Palio degli Anelli

In Via Carlo D’Alessio si terrà l’attesissima gara cavalleresca: il Palio degli Anelli. I cavalieri, rappresentanti dei vari rioni cittadini, si sfideranno in prove di abilità e precisione a cavallo, tentando di infilare una serie di anelli sospesi lungo il percorso. Un momento di forte partecipazione e competizione che unisce tradizione e spettacolo, tra l’entusiasmo del pubblico e l’impegno degli atleti.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Montescaglioso, rappresenta un importante momento di valorizzazione del patrimonio culturale e identitario del territorio, nonché un’occasione di condivisione e festa per l’intera comunità.

Si invitano i cittadini, turisti e curiosi a partecipare numerosi a questa serata speciale, che saprà emozionare e coinvolgere grandi e piccoli, nel segno della storia e dell’appartenenza.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.