A Montescaglioso si brinda con ”In Vino Veritas”

E’ la città dell’Abbazia di San Michele Arcangelo, in particolare, ma anche delle cantine dalla conformazione e profondità ”ramificate” nel centro storico, a conferma di una fiorente attività vitivinicola che ha fatto di Montescaglioso punto di riferimento del settore nei secoli e da alcuni anni con l’appuntamento ”In Vino Veritas”. E domenica 24 maggio sarà l’occasione per degustare, brindare con i calici di vino del territorio. Si comincia alle 19.30, con la possibilità di visitare i luoghi e ascoltare buona musica. L’evento è organizzato dalla Città di Montescaglioso, Pro Loco Unpli Basilicata e cooperativa Oltre l’Arte. Il resto è in vino veritas…colori a scelta: rosso, rosato, bianco, grigio e alla salute di tutti.

In Vino Veritas (dalla pagina social)

🗓 24 maggio | ore 19:30

📍Abbazia di San Michele Arcangelo, Montescaglioso (MT)

Tutto quello che devi sapere su questo appuntamento imperdibile.

Vi aspettiamo in tanti per brindare insieme! 🍷

Città di Montescaglioso

Pro Loco UNPLI Basilicata

Oltre l’Arte Matera

Contenuto grafico a cura di Flavia Clemente

Fotogrammetria a cura di Francesco Palazzo