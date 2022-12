A Montescaglioso, presentazione del libro “Il mio tuffo nei sogni. Marco D’Aniello”

Sarà presentato domenica 11 dicembre alle 11,00 – nella Sala del Capitolo dell’Abbazia di S. Michele Arcangelo a Montescaglioso- Il mio tuffo nei sogni. Marco D’Aniello, una storia di sport e amicizia (Altrimedia Edizioni, prefazione di Mara Venier) di Rossella Montemurro.

“Con l’autrice e il protagonista del libro -si legge nella nota diffusa per l’evento- interverranno l’assessore alle Politiche per la famiglia, la solidarietà sociale e attività culturali Francesca Fortunato, l’assessore alle Attività sportive, associazionismo e pubblica istruzione Pietro Buonsanti e la direttrice editoriale di Altrimedia Gabriella Lanzillotta. Modera la consigliera comunale Nunzia Difesca. Saranno presenti il gruppo spontaneo “Le mamme d’acciaio di Montescaglioso” e l’Associazione Lucana Autismo (ALA) onlus. La presentazione rientra nel cartellone di eventi “Sogna… è di nuovo Natale” organizzato dall’8 all’11 dicembre dalla Pro Loco di Montescaglioso con il patrocinio del Comune.

Leggendo Il mio tuffo nei sogni entriamo in punta di piedi nella vita di Marco, un ragazzo autistico di Taranto che è stato vittima di bullismo e di una società non sempre disposta a integrare i più fragili. Con l’amore dei suoi genitori, una fede incrollabile e una cerchia di persone eccezionali – in primis gli insegnanti e il team di professionisti che lo segue nello sport – ha raggiunto traguardi importanti, da bambino speciale a campione di nuoto: nel 2019 ha conquistato il record italiano assoluto nella categoria Juniores 50 metri stile libero ai Campionati Nazionali della FISDIR. Oggi, tesserato FINP, continua a mietere successi.

Con la complicità della conduttrice più amata dagli italiani, Mara Venier, è riuscito a esaudire il desiderio di incontrare il suo mito, la persona che inconsapevolmente lo ha spinto a praticare il nuoto: l’attore Raoul Bova. Dalla prefazione della Venier: “La storia di Marco è un insegnamento per tutti a non arrendersi. Mai, neanche di fronte a una diagnosi che sembra terribile. La storia di Marco ci invita a non darci mai per vinti, a tenere convintamente la rotta anche nella navigazione più difficile e pericolosa senza perdere mai la speranza.” A settembre, l’autrice e Marco hanno ottenuto per Il mio tuffo nei sogni il prestigioso riconoscimento nella sezione “Letteratura” dell’evento “Roma premia la cultura sociale” in Campidoglio.”

Rossella Montemurro, giornalista professionista materana. Laureata in Scienze dell’educazione, ha lavorato per “Il Quotidiano della Basilicata” – occupandosi dei settori “Cronaca” e “Cultura” -, “Il Mattino di Foggia”, “Il Mattino di Puglia e Basilicata”, il “Roma” e con la testata giornalistica online www.ilmiotg.it. Ha collaborato con l’emittente televisiva “Antenna Sud”. Attualmente dirige la testata giornalistica online www.tuttoh24.info. Collabora con l’agenzia di comunicazione Diotima. Ha pubblicato per Ediesse Edizioni nel 2004 I giorni di Scanzano (segnalazione della Giuria del Premio letterario Basilicata, 2005); per BMG Editrice nel 2010 Carabinieri a Matera. Tradizione e modernità al servizio dei cittadini, pubblicazione autorizzata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; per Altrimedia Edizioni nel 2019 Calci e pugni sul tetto del mondo. Biagio Tralli, identikit di un campione.”