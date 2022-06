A Montescaglioso, medici di famiglia su case della salute e ospedali di comunità

Come migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio lucano? A Montescaglioso ne discutono i medici di famiglia, in particolare sul ruolo delle case della salute e degli ospedali di comunità. Perchè non spetta solo alla politica e al piano nazionale di ripresa e resilienza tracciare il programma per il rilancio dell’assistenza sanitaria territoriale.

Ne sono convinti i medici di famiglia della FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) che, dopo un primo incontro nel capoluogo di regione, presente il segretario nazionale, portano il dibattito in provincia di Matera.

Sabato 11 giugno se ne discuterà a Montescaglioso dalle 9 alle 12 nell’Abbazia di San Michele Arcangelo.

“Sul ruolo delle case della salute e degli ospedali di comunità -si legge in una nota- si confronteranno medici di famiglia con più anni di esperienza insieme a giovani medici che, superato il corso triennale di formazione specifica, hanno scelto di rimanere a lavorare in regione.

Saranno presentate delle proposte per una migliore organizzazione del lavoro che consenta di farsi carico dei bisogni assistenziali del territorio (in particolare anziani e fragili) grazie alla collaborazione più stretta tra i diversi operatori della sanità (medici di base, infermieri e specialisti).

Si parlerà del potenziamento dell’assistenza domiciliare e delle opportunità offerte dalla telemedicina tenendo anche conto della carenza dei medici che inizia a farsi sentire sia in ambito ospedaliero che nella medicina generale.

Parteciperanno tra gli altri il segretario regionale della FIMMG Dott. Antonio Santangelo e il segretario della Provincia di Matera Dott. Michele Campanaro.”