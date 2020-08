“Anche quest’anno la manifestazione culturale “Il Paese dei Libri“, nata a Montescaglioso nel 2016 da un’idea dell’editore Giuseppe Bellone, ci sara’. Nonostante le difficolta’ dettate dalla pandemia i motori rombano per una rassegna, dal 2 al 4 settembre, che fara’ di Montescaglioso la perla culturale della Basilicata.”

E’ quanto si rende noto con un comunicato in cui si legge ancora che:

“E’ una sfida fortemente bramata – che quest’anno vede nella veste di direttore artistico il giornalista e scrittore Riccardo Riccardi – per invogliare e sperimentare nuove forme di aggregazione culturale, di comunicazione e sovrapposizione tra le varie forme artistiche. Un format in cui interagiranno scrittori, artisti, politici, chef, virologi, imprenditori di provenienze ed esperienze diverse per provare a cercare un altro punto di vista, un’altra strada.

Un evento che si terrà in quattro “piazze” di Montescaglioso abbigliate a “sagre culturali” con il fine di stabilire un confronto diretto, pur nelle distanze di sicurezza, non solo con i lettori ma anche con chi avrà voglia di ascoltare.

La quinta edizione del “Paese dei Libri” che per quest’anno e’ sotto l’egida della Presidenza del Consiglio della Regione Basilicata, della Provincia di Matera, del Comune di Montescaglioso, del Circolo culturale “La Scaletta”, del “Parco archeologico storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano”, dell’associazione culturale “MUV Matera” e della casa editrice “Lilit Books” avrà come tema “Il cammino dell’umanità al tempo di una pandemia impensata”.

Pertanto, Montescaglioso vedrà per tre giorni consecutivi non solo il coinvolgimento di tutti i negozi con l’esposizione dei libri nelle loro vetrine ma anche incontri in contemporanea sui palchi allestiti in quattro piazze del centro storico, dalle 19 alle 21,30 – San Giovanni Battista, largo Mietitore, prato davanti all’Abbazia e la corte dellAbbazia – con la presenza di molti scrittori, studiosi e professionisti lucani, pugliesi e meridionali che avranno modo, attraverso un confronto con giornalisti, di raccontare il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze in un momento storico come questo.

Ma non solo. Oltre ad una nutrita presenza di case editrici – ognuna con i propri banchi – Adda, Altrimedia, Giannatelli, dal Sud, Gelso Rosso, Lilit Books, Progedit, Rubbettino, Sellerio e “365” ci saranno mostre artistiche e fotografiche di grande prestigio.

Montescaglioso diverrà punta di diamante del cartellone estivo lucano richiamando giovani e meno giovani per una kermesse che godrà quest’anno della presenza di emittenti televisive che racconteranno la manifestazione anche con collegamenti in diretta e interviste.

Senza dimenticare che il “Paese dei Libri” sosterrà la divulgazione di pubblicazioni a carattere scientifico propensi alla promozione della ricerca in ambito sanitario e informera’ come sara’ possibile essere parte integrante dei più importanti scenari della ricerca internazionale, valorizzando le risorse umane del territorio, diminuendo l’emorragia dei giovani talenti figli della nostra Terra.

Oltre a ciò una parte della manifestazione sarà dedicata alla disabilità e molto spazio verrà dato anche ai bambini con scrittori che si dedicano a questo mondo.

Un evento che ambisce a diventare una vera e propria “Sagra culturale” con un forte indice attrattivo “serale” per Montescaglioso, Matera e per l’intera Basilicata con il fine di confermare non solo la sua valenza culturale e turistica ma anche per vivere un momento che sappia coniugare territorio, socialità e rete della conoscenza.”