L’8 e il 9 Ottobre 2021, nella cornice dei giardini dell’Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso, si svolgerà la 2° edizione del Festival della Birra artigianale organizzato dal circolo Arci La Lampa.

“Dopo il successo dell’edizione del 2019, –si legge in una nota– si ripropone il format allargando gli orizzonti e collaborando, per la sua buona riuscita, con con ben 8 birrifici lucani.

Il Festival si propone di promuovere la cultura brassicola lucana, in forte crescita negli ultimi anni, e queste due giornate hanno lo scopo di generare in un vasto pubblico curiosità e attenzione verso questa nuova realtà emergente. Non mancheranno la buona cucina, lo stare insieme e soprattutto la buona musica.

Ad esibirsi l’8 Ottobre saranno gli Shock Scene, un’elettrica band di giovani promesse. Ospiti d’eccezione il 9 Ottobre sarà l’incredibile quintetto delle Cadavere Squisite; finaliste dell’ultimo Sanremo Rock, renderanno la serata scoppiettante con pezzi musicali dal vivo, testi teatrali e performance di cabaret.

A partire dalle ore 19:00, oltre a gustare le produzioni dei diversi birrifici, si potrà prendere parte ad una cotta pubblica condividendo le esperienze con le realtà ospiti dell’evento.

Birrifici Ospiti: R-Esist (Montescaglioso); Crazy Hop (Tricarico); Birrificio 79 (Matera); Birfoot (Matera); Honey Monkey (Francavilla in Sinni); Birrificio Jonico (Policoro); Senzaterra Brewing Company (Potenza); Milvus Brewery (Avigliano)

Partner Ufficiali: St.Rock Festival; Josafat Cafè; Initium Experia Srls; Altra Dimensione; Jelù -Azienda agricola Petrozza.

L’Evento è patrocinato dal Comune di Montescaglioso.”