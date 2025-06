A Montescaglioso, il seminario “Il Parco della Murgia Materana: la sua unicità, la sua mission”

L’Ente Parco della Murgia Materana, in collaborazione con GAL START 2020 e con il patrocinio del Comune di Montescaglioso, promuove venerdì 4 luglio alle ore 9.30 un nuovo seminario, presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso, dal titolo “Il Parco della Murgia Materana: la sua unicità, la sua mission”. “Il seminario, in continuità con gli incontri e le iniziative avviate sin qui, – ha evidenziato il presidente dell’Ente Parco, Giovanni Mianulli – intende promuovere un’analisi e una riflessione partecipata che partendo dalla mission del Parco, come definita nella sua stessa legge istitutiva, ne disegni una nuova progettualità attraverso il confronto con i destinatari, i fruitori e gli abitanti del Parco, oltre che con gli esperti e gli amministratori. L’intento è di mettere a fattor comune competenze, buone pratiche, suggerimenti e proposte che consentano la raccolta contributi utili alla definizione di futuro per il Parco della Murgia Materana.” “Questo seminario -si spiega in una nota- si propone l’obiettivo concreto di provare a comprendere cosa sia il Parco al di là delle singole visioni e prospettive, immaginandolo all’interno di un contesto articolato in cui diventa indispensabile trovare i necessari equilibri per riportarlo alla originaria connotazione, restituendolo così alla comunità e nel contempo a salvaguardare i patrimoni fragili e delicati che custodisce nel contesto attuale. Di seguito il programma:

■ Venerdi 4 Luglio 2025 ore 9,30

Sala del Capitolo _ Abbazia di San Michele Arcangelo (Montescaglioso)

Interventi e indirizzi di saluto:

– Giovanni Mianulli – Presidente Parco della Murgia Materana

Saluto e introduzione alla giornata

Saluti:

– Vincenzo Zito – Presidente Comunità del Parco e Sindaco di Montescaglioso

– Antonio Nicoletti – Sindaco di Matera

– Laura Mongiello – Assessore Ambiente Regione Basilicata

– Angelo Zizzamia – Presidente GAL START 2020

Panel

Il Parco e le sue funzioni alla luce dell’art. 3 della legge istitutiva del Parco

– Lorenzo Rota, architetto e urbanista già dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Matera è consulente e progettista a livello nazionale e internazionale di Piani regolatori e numerosi altri Piani quadro:

“Il Parco e la Città, tra riserva e urbanizzazione”

– Giovanni Ricciardi, Guida del Parco della Murgia Materana:

“Un Parco “complesso”, natura, archeologia e storia: un patrimonio materiale e culturale, un bene comune fra salvaguardia e fruizione”

– Rocky Malatesta, Presidente del Consorzio di gestione di Torre Guaceto Area Marina Protetta e Riserva Naturale dello Stato – Vice Presidente Federparchi e Coordinatore Consulta nazionale Aree Marine Protette :

“Una idea di Parco: il Management delle Aree Protette e dei sistemi di accoglienza per un turismo sostenibile”

– Francesca Bianchi, Storica dell’arte. Lavora nell’ambito della museologia, conservazione e valorizzazione dei beni culturali compiendo attività di ricerca.

Nel 2025 pubblicazione del volume Altri musei. Per una nuova ecologia dell’arte:

“Musei possibili. Il Parco come spazio di tutela, valorizzazione e trasmissione del patrimonio”

– Michela Laporta, Storica dell’arte e Cultrice della materia presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia. Esperta di mediazione museale, accosta all’attività didattica e di ricerca quella curatoriale, operando in spazi istituzionali e gallerie private:

“Il paesaggio come narrazione e progettualità: nuove prospettive e opportunità tra arte e musealizzazione”

Il ruolo dei proprietari nel Parco, fra sostenibilità economica e rispetto delle Regole:

– Cesare Passarelli, – Proprietario (Parco dei Monaci)

“Quando la proprietà è un “bene comune”; il ruolo e la responsabilità dei proprietari nel Parco”

– Antonio Giannini – Proprietario (Grotta dei Pipistrelli)

“Presentazione progetto pilota di fruizione area della Grotta dei Pipistrelli”

Interventi programmati

– Rita Orlando, Progettazione culturale e Networking Fondazione Matera- Basilicata 2019

– Margherita Gina Romaniello, Presidente Lucana Film Commission

Conclusioni

Giovanni Mianulli, Presidente Parco della Murgia Materana.”