A Montescaglioso, il concerto “La Medicina dell’Ascolto” in memoria del dottor Angelo Eletto

Venerdì 12 giugno 2026, alle ore 19.00, presso l’Abbazia di San Michele Arcangelo, si terrà il concerto istituzionale “La Medicina dell’Ascolto”. Un appuntamento dedicato alla musica, alla medicina territoriale e al ricordo di una figura particolarmente stimata dalla comunità, il dottor Angelo Eletto, professionista che ha lasciato un segno importante nella vita sanitaria e sociale della comunità montese (essendone stato anche vice sindaco). Ad esibirsi sarà l’Orchestra Filarmonica Experia, diretta dal maestro Rocco Eletto (nipote di Angelo), con la partecipazione del soprano Maria Palmitesta. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, cui seguirà il ricordo del dottor Angelo Eletto affidato al professor Angelo Andriulli. La prestigiosa cornice dell’Abbazia di San Michele Arcangelo ospiterà così un evento -voluto fortemente dai figli Rocco e Nicoletta- che unisce cultura, memoria e impegno civile, offrendo alla cittadinanza un’occasione per ricordare una figura significativa della medicina locale attraverso il linguaggio universale della musica. Un filo diretto in qualche modo lega questo concerto al convegno che si terrà nella stessa mattinata (alle 8,30) presso l’Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera dedicato all’integrazione tra l’assistenza ospedaliera con quella territoriale. Iniziativa patrocinata dalla ASM, Il Comune di Matera, dal Comune di Montescaglioso e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Matera, di cui è responsabile scientifico la dottoressa Nicoletta Eletto, insieme ai dottori Giandomenico Tarsia e Michele Antonio Clemente.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.