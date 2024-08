A Montescaglioso concerto del Trio Stella dei Venti

Se avete pensato subito alla ”rosa dei venti” guardate pure il cielo ma concentratevi su un trio che farà girare una stella in piazza Venezia, il prossimo 13 agosto, alle 21.30 a Montescaglioso. Svetlana Malets allo Zymbaly, Paolo Motola al clarinetto, Mario Nobile al violoncello e organetto diatonico delizieranno concittadini, turisti e appassionati in un ”Viaggio musicale tra i punti cardinali”. ll programma del concerto, riporta la locandina, pone al centro dell’attenzione lo Zymbaly, uno strumento poco conosciuto il cui nome potrebbe,idealmente, portarci in luoghi lontani ma che m in realtà, ha un parente molto prossimo anche nella storia della musica italiana del Medioevo (e non solo): il Salterio. Le musiche descrivono e raccontano l’incontro tra uomini e culture, dall’Est all’Ovest dell’Europa, dal Nord al sud del mondo, e spaziano dalla musica colta a melodie della tradizioni popolare. E Montescaglioso, per una sera, sarà la stella polare di questo viaggio.