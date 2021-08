Lo scrittore e giornalista Giuseppe Catozzella, Premio Strega Giovani e finalista al Premio Strega nel 2014 con il best seller “Non dirmi che hai paura”, torna dopo tre anni ad essere ospite della Fondazione Leonardo Sinisgalli per presentare il suo ultimo romanzo “Italiana” (Mondadori, Milano 2021) per il sesto appuntamento con “Le Muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola 7” in programma martedì 24 agosto alle 21:00 in Piazza Giacinto Albini a Montemurro.

Dialogheranno con l’Autore il Presidente della Fondazione Leonardo Sinisgalli, Mimmo Sammartino, il Direttore Luigi Beneduci e Biagio Russo del Comitato Tecnico Scientifico, con intermezzi musicali a cura di Sergio Santalucia (fisarmonica, chitarra e zampogna).

Ecco come lo stesso Catozzella accompagno l’uscita (16 febbraio scorso) di questo romanzo:

“Ecco “Italiana”, il mio nuovo romanzo. “Italiana” è la storia di una donna che combatte per diventare se stessa, una donna in rivolta che trova la forza di cercare la sua libertà, finché capisce che la fiamma che la abita è inestinguibile, e che anche nel mezzo del più rigido degli inverni vive in lei un’invincibile estate. Allora Maria – Maria Oliverio – sale sulle montagne, va nei boschi, cambia nome, diventa Ciccilla, l’unica donna a guidare una banda di briganti e a combattere per liberare noi oggi. La sua è la storia della nostra rivolta.

La sua vita – reale, basata su documenti – è la nostra: il viaggio alla scoperta della sua ribellione coincide con la storia della liberazione del nostro Paese. La sua storia è la storia della fondazione dell’Italia, mostra i nostri vizi originari e anche le nostre virtù.

Di fronte alla sua vita ho provato il senso feroce di una chiamata, anche per motivi personali come dico in fondo al libro. Così per un tempo lunghissimo ho frequentato archivi e ho studiato le carte dei suoi processi, nello stato d’animo di un archeologo che scopre una chiave che apre una porta mai aperta dietro la quale c’è qualcosa che svela chi siamo oggi. Ho messo in fila i fatti e ho lasciato che lei raccontasse. Sei, tu, capace di scorgere quella fiamma che niente può spegnere? Fino a che punto sei disposto ad arrivare per affermare la tua libertà?, continua a chiedermi Maria. Sei tra quelli che vogliono lasciare un segno nel mondo, cambiarlo, oppure no? “