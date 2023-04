A Modena concerto del gruppo lucano “Vola Palomma” con poesie di Scotellaro

Dopo il debutto in Lussemburgo tra la comunità italiana, il gruppo di musica popolare lucano “Vola Palomma” debutta a Modena il 25 aprile alle ore 16:00 presso il Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pastore. L’iniziativa vedrà i componenti del gruppo (Donato Vena, Giancarlo Corcillo, Alessandro Caporosso e Cristina Farcas) eseguire musiche, ninne nanne, tarantelle, pizziche, serenate e quadriglie dell’antica tradizione lucana e di altre regioni del sud Italia. Durante il concerto, in occasione del centenario della nascita del sindaco/poeta Rocco Scotellaro (Tricarico 19/04/23-Portici 15/12/53), saranno anche recitate alcune delle sue poesie a difesa della classe contadina degli anni ’50 che bene si innestano nella ricorrenza del 25 aprile. A fine concerto il gruppo Vola Palomma coinvolgerà il pubblico insegnando loro alcune danze popolari lucane. Prima del concerto, dalle ore 15:00, sempre nel Centro Buon Pastore, in occasione della Festa di Primavera “orto aperto”, sarà possibile visitare gli orti e mangiare gnocco fritto e borlenghi. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Modena ed il Quartiere 3. L’esperienza internazionale del gruppo “Vola Palomma” proseguirà con altre due nuove tappe all’estero: il 16 settembre a Londra, presso la comunità italiana e ad ottobre in Colombia dove il mini tour toccherà le città Bogotá, Funja e Barranquilla. L’ingresso al concerto di Modena e la visita agli orti sono gratuiti (per informazioni telefonare al 059/390431).

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.