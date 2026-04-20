”A ‘mmogghj a ‘mmoghj” Vincenzo Morelli nel Presepe del centenario…

Tanta stima, vicinanza e riconoscenza per il cavalier Vincenzo Morelli che continua a tenere alta la fiamma delle tradizioni materane e di una attività economica, quella del Grande Emporio di via delle Beccherie, ormai famoso nel mondo (vero Emanuele) per quel presepe tutto l’anno con tutto quanto occorre per festeggiare la Natività. E il regalo in cartapesta, apprezzato e inaspettato, degli artigiani materani ”D’Addiego”, che raffigura l’illustre cittadino in terracotta in compagnia della moglie nel negozio di una vita, ha fatto esclamare a più di qualcuno :” Michele La Stoppa…come a San Gregorio Armeno, con i personaggi dell’attualità, dello sport, della politica, della cultura” che finiscono nel Presepe”. Bene. Sarebbe una ulteriore attrazione nell’offerta di articoli natalizi, a cominciare dai pupi, per il Grande Emporio. Vedremo. Matera, e non solo quella del passato, si è stretta attorno al ‘cavaliere” che domenica 19 aprile ha festeggiato i 100 anni, in compagnia di figli, parenti e amici e tra loro anche due persone care che lo seguono a ruota verso il traguardo dei 100…sua moglie Antonietta e dell’amico Antonio Natrella.



Auguri da tanti e a nome della città quelli del sindaco Antonio Nicoletti, presente al taglio della torta preparato da una valente pasticcera di famiglia Sara Clemente che ha deliziato i convitati per il centenario. E la scritta al cioccolato ha sintetizzato quel momento: ” 100 anni di vita e storia materana, di passione e dedizione per famiglia e lavoro. Auguri Vincenzo Morelli ”La Stoppa” che ha salutato tutti con un beneagurante ” A ‘mmogghj a ‘mmogghj…’ per un futuro di pace, prosperità e salute. L’augurio della saggezza e dell’amore per la nostra Matera.



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