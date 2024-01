A Mimì – Teatro Festival Ferrandina presenta il Gruppo Teatro Bellocchio

Sabato 20 gennaio doppio appuntamento con il Gruppo Teatro Mimì Bellocchio. La compagnia amatoriale di Ferrandina presenta, nella prima matinée riservata agli studenti degli Istituti superiori e nel cartellone serale, la commedia di Mimì Bellocchio “L’ache e u bettoune”.

Il tema teatrale della piéce ruota intorno a una donna vedova che, contrastata dal padre, anch’egli vedovo, vuole sposarsi con un capo brigante. La donna “Cuma Pasque a iagna toste” trascura il proprio genitore, tanto da non riuscire neanche a cucirgli il bottone della giacca. Una commedia divertente, ma che al tempo stesso fa riflettere, in cui Mimì- tratto comune di quasi tutte le sue opere- esalta il tema della pace, non solo familiare, ma universale.

Interpreti della commedia in vernacolo ferrandinese, scritta da Bellocchio a cui- ricordiamo- è intitolato il Cineteatro e il Teatro Festival Ferrandina, sono Franco Montefinese, Miriam Tudisco, Antonio Carrescia, Lucia Cappuccio, Michele Martoccia, Rocco Siati, Rossana Quarto e Rossella Carrescia che ne cura anche la regia.

Lo spettacolo si terrà al CineTeatro Bellocchio, con ingresso alle ore 20.00 e inizio alle ore 20.30. Il costo del biglietto è di 8 euro per la platea e di 6 per la galleria; per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

I biglietti sono disponibili al botteghino del CineTeatro Bellocchio la domenica e il giorno dello spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21. Online su: https://noiticket.botteghinoweb.com/tn_spettacolo.php?id=5788.

Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito www.teatrofestivalferrandina.it o contattando il numero 3898311672.