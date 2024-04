Sabato 6 aprile, per la stagione A Mimì- Teatro Festival Ferrandina, è di scena “Il turno di notte”, scritto e diretto da Gianpiero Francese, con Dino Paradiso, Peppe Centola, Erminio Truncellito, Giuseppe Ranoia, Simona Ianigro, Manola Rotunno e Gabriele Grano. “E’ una commedia agrodolce -si legge in una nota- che narra di un gruppo di lavoratori che restano bloccati nel loro spogliatoio a causa di una scossa di terremoto che blocca le porte di uscita.

E’ il momento di cambiarsi per iniziare il turno di notte, ma, qualche attimo prima di iniziare il lavoro, l’evento sismico, obbliga questi personaggi ad un confronto sulle loro vite ma anche alla risoluzione di un problema con un dirigente francese che non crede che le loro porte siano realmente bloccate. Il riferimento ai lavoratori di un importante stabilimento industriale metalmeccanico di Melfi è abbastanza facile e i problemi che legano le loro vite e le loro storie si collocano all’interno di micro-mondi riconoscibili, fatti di risvolti molto divertenti e momenti poetici. La direzione tecnica è di Gennaro Tritto, la direzione di scena di Dario Marzullo, le scene di Michele Cordisco, i costumi di Giovanna Quaratino. Lo spettacolo si terrà al CineTeatro Bellocchio, con ingresso alle ore 20.00 e inizio alle ore 20.30. Il costo del biglietto è di 15 euro per la platea e di 10 per la galleria; per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4. I biglietti sono disponibili al botteghino del CineTeatro Bellocchio la domenica e il giorno dello spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00. Online su: https://noiticket.botteghinoweb.com/tn_spettacolo.php?id=5802. Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito www.teatrofestivalferrandina.it o contattando il numero 3898311672.”

