A Miglionico Patrick Zaki e Pegah Moshir Pour su crisi mediterrano e medio-oriente

Il mondo sta soffrendo una crisi senza precedenti ed è meritorio che una realtà locale come il Comune Miglionico, che ambisce giustamente ad alzare lo sguardo “oltre le sue piccole mura” e “non vuole restare indifferente” a quanto accade, decida di “offrire un momento di dialogo in vista della designazione di Matera a Capitale della cultura e del dialogo 2026″.

A tal fine, con una nota, informa che “Il 5 Agosto, Patrick Zaki, attivista e ricercatore egiziano, che ha trascorso 22 mesi nelle carceri del suo paese esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani, insieme a Pegah Moshir Pour, attivista intenzionale per i diritti umani, saranno a Miglionico, nella corte del castello del malconsiglio, moderati da Dott. Vittorio Ventura, per dialogare su quanto sta accadendo nel mediterraneo e in medio-oriente.

A chiusura della serata, ci sarà il concerto dell’artista italo palestinese TARA, l’eclettica ed emergente voce che sta spopolando tra i giovani di tutta Italia.

L’evento, sostenuto dal Comune di Miglionico e le aziende locali “Coserplast” ed “Nuova

Cooperativa Alternativa” è pubblico ed è completamente gratuito.

