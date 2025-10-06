martedì, 7 Ottobre , 2025
A Miglionico, oggi, la Festa LiberEtà 2025 – “WELFARE è Cultura” dello SPI Cgil Matera

Vito Bubbico

Si terrà oggi a Miglionico (MT), con inizio alle 9,00 -presso l’Auditorium del Castello del
Malconsiglio- la XXI° Festa di LiberEtà provinciale 2025 dal titolo: WELFARE è Cultura – Il benessere delle persone: valori, principi e pratiche (prestazioni e servizi), organizzata dallo SPI Cgil di Matera. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività istituzionali e territoriali della sigla sindacale ed è finalizzata alla presentazione di alcune tematiche relative alla
terza età, quali:
 WELFARE CULTURALE;
 ATTIVITA’ MOTORIA e INVECCHIAMENTO IN SALUTE;
 CONDIZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZALI NELLA
PROVINCIA DI MATERA.

Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
