A Miglionico la mostra fotografica il “Il volto della devozione” di Domenico Notarangelo

Sarà inaugurata, oggi, venerdì 2 maggio nella chiesa del Carmine di Miglionico, alla presenza del sindaco Giulio Traietta, la mostra fotografica IL VOLTO DELLA DEVOZIONE nella fotografia di Domenico Notarangelo. “La mostra, patrocinata dal Comune di Corato è curata dall’Associazione Pier Paolo Pasolini Matera insieme allo storico Gabriele Scarcia, autore del catalogo “La Bellezza Crocifissa”, -si legge in una nota- resterà come istallazione permanente a beneficio della comunità locale e dei visitatori di questo territorio. La fotografia antropologica di Domenico Notarangelo e la scultura del Crocifisso di Miglionico realizzata da frate Umile da Petralia, pur appartenendo a linguaggi e tempi diversi, condividono una medesima tensione espressiva: la rappresentazione della sofferenza umana nella sua dimensione più autentica e misericordiosa. L’una, attraverso lo sguardo lucido e partecipe sul mondo contadino lucano del secondo Novecento; l’altra, scolpita nel legno nel Seicento, nella carne martoriata di un Cristo che è insieme uomo e divinità. Entrambe restituiscono volti e corpi segnati dal dolore e dalla fede, narrando esistenze al margine ma colme di senso. Come osserva lo storico Gabriele Scarcia, è singolare come esistenze apparentemente distanti – quelle di un fotografo laico e un frate scultore – possano incontrarsi nel “cerchio angusto della sopravvivenza”, generando simboli potenti e durevoli. Il Crocifisso di Miglionico, con la sua “straziata inesorabile bellezza”, parla ancora oggi con voce limpida, come le immagini di Notarangelo: entrambe offrono un rifugio di verità in cui religiosità e arte si fondono, diventando testimoni del tempo e dell’animo umano.“

