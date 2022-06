A Miglionico inaugurazione del progetto espositivo fotografico “ReFocus”

Sabato 25 giugno 2022 alle ore 19,00 – a Miglionico – inaugurazione del progetto espositivo “ReFocus” con la personale dedicata al fotografo Salvatore Di Vilio e la collettiva fotografica del gruppo PhotoScatto.

L’evento, promosso dall’Associazione “Culture in Movimento”, aprirà i battenti negli spazi del Castello del Malconsiglio di Miglionico messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale e resterà aperta fino al 23 luglio dal martedì alla domenica (ingresso libero), dalle 18:00 alle 21:00.

“Il progetto, che –come si legge in una nota– rappresenta la tappa principale del calendario culturale ideato dall’associazione per riprendere le fila di progetti, ricerche e relazioni nati durante la pausa dovuta all’emergenza sanitaria, sarà preceduto nella mattinata da un workshop fotografico tenuto dalla fotografa Anna Targa.

All’inaugurazione, ad introdurre il progetto espositivo una conversazione: “La funzione della fotografia nella società contemporanea”, con l’autore e giornalista Andrea di Consoli e il fotografo Salvatore di Vilio che questioneranno sull’uso della fotografia in un’epoca intermediale.

ReFocus è un progetto espositivo attraverso150 immagini articolate in due sezioni: “ASSENZA E SOLITUDINE”, personale dedicata al fotografo Salvatore DI VILIO e “ATLANTE”, collettiva fotografica del gruppo PhotoScatto.

La prima prende il via dalla ricerca e dalle fotografie di DI VILIO, con immagini capaci di far riflettere sulla relazione tra immagine e Arte, in un dialogo aperto tra passato, presente e futuro anche del nostro patrimonio culturale.

La seconda sezione invece è dedicata alla fotografia del gruppo PhotoScatto, una ricognizione fotografica dei finalisti dei vari concorsi indetti in cui centinaia di immagini restituiscono una visione stratificata della fotografia a firma di: Alessandro ACCOSSATO, Rossella ACITO, Massimo ALBANESE, Marcello AMBRISI, Franco ANTODARO, Vittoria BISLERI, Stefano BONTEMPI, Florinda BUONO, Roberto BURCHI, Loris CALLEGARI, Antonio CALÒ, Anna CALVIELLO, Cristina CAPELLINO, Armando CAPOCHIANI, Annalisa CIFALDI, Anna COLAFIGLIO, Maddalena COMETA, Cristina CONSOLI, Antonio COTUGNO, Vincenzo D’ADDEO, Jim DARKE, Luciano DE MAIO, Laura FACCHINI, Chiara FOGLIATO, Marcello GAMBINI, Franco GARDIMAN, Gianni GIVA, Anna LISI, Stefano LOROCATOLO, Michele LUONGO, Salvo LUPO, Daniela MADONNA, Giuseppe MARCANTONIO, Piero MELI, Anna MELIS, Matteo MOLINAROLI, Sonata MOROZ, Silvia ORO, Franca PANEBIANCO, Tiziana PEDOL, Leonardo PICCHI, Antonio Duilio PUOSI, Francesco RADOSTA, Enzo RIZZA, Andrea RIZZI, Carlo ROSATI, Lina SABELLA, Erika SABIU, Carmela SANTANGELO, Mimmo SICILIA, Uccia SECHI, Anna TARGA, Antonio TURRICIANO, Gildo Anthony URLANDINI, Marco VERRINI, Giovanni VETTORE, Gabriella VEZZALI, Francesco ZAMPINI, Marco ZERLIA.

Il progetto, accompagnato da testi critici di Andrea di Consoli e Luca Sorbo, è inserito nel palinsesto culturale del comune “SeRestate a Miglionico”, si avvale dei patrocini del Comune di Miglionico e della Fondazione SoutHeritage per l’arte contemporanea ed reso possibile grazie al supporto di “La Fortezza di Mauro – Ristorante Oasi Serramarina”.”