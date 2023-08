A Melfi, la 3^ Festa dello studente antifascista

“Racconti, immagini, canzoni dalla Resistenza” sono le tematiche che saranno trattate nell’evento organizzato dalla sezione ANPI di Melfi in occasione della 3^ Festa dello studente antifascista.” E’ quanto si legge in una nota della Presidente della sezione ANPI di Melfi, Anna Martino in cui si sottolinea come: “Nell’ 80°anniversario della Resistenza vogliamo ricordare l’enorme eredità di valori e di principi che ci hanno lasciato i partigiani italiani e che ancora oggi sono importanti per la nostra società. Migliaia di donne e uomini con la loro lotta hanno dimostrato che è possibile unirsi e combattere per una causa comune nonostante le differenze di ideologie e di provenienza. I ragazzi iscritti all’Anpi, protagonisti dell’evento, attraverso la lettura di racconti, la proiezione di immagini e filmati, l’ascolto e l’analisi di canzoni della Resistenza ricorderanno e celebreranno questo anniversario. L’iniziativa mira anche a preservare la memoria storica e a commemorare i sacrifici di coloro che hanno lottato per la libertà e la democrazia. Flavia, Serena, Federica, Armando e Andrea a breve si trasferiranno in diverse città italiane per motivi di studio o di lavoro. Tutti loro riceveranno l’attestato di studente antifascista con l’augurio di raggiungere nuovi importanti traguardi e soprattutto di continuare a difendere la Repubblica e la Democrazia.

