A Melfi, domani e domenica, la festa dem “Comunità”…grande assente “la guerra”!

Il mondo è devastato da numerosi focolai di guerra, due dei quali enormi al punto da poter diventare catastrofici e coinvolgerci più di quanto non lo siamo. A fronte di ciò è assordante l’assenza di iniziative e discussioni sul territorio, tra i cittadini, da parte dei partiti politici. E quando vi sono iniziative se ne dimenticano. E’ il caso anche di questa iniziativa organizzata dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici di Melfi, che si terrà sabato e domenica, e nel cui programma non è previsto nulla che si occupi di questo che il problema più grande che sta scombussolando già le nostre economie, la nostra etica, la nostra umanità, la stessa democrazia e se non la si smetterà anche -speriamo di no- le nostre esistenze. E’ incredibile, ma vero, purtroppo. Rilevato ciò, ecco a seguire la nota che spiega i contenuti dell’evento.

Melfi, 5 e 6 ottobre 2024: “Comunità” – Un weekend di politica, incontri, riflessioni, arte e musica.

“Il 5 e 6 ottobre 2024, nella Villa Comunale di Melfi si terrà “Comunità”, un evento dedicato alla riscoperta del valore del vivere insieme e dell’importanza di affrontare le sfide del presente e del futuro. In un periodo di grande complessità sociale ed economica, l’evento si propone di mettere al centro il tema della “comunità”, esplorando le molteplici forme in cui questa si esprime e viene vissuta quotidianamente. L’iniziativa vedrà la partecipazione di protagonisti provenienti da diversi ambiti: Sociale, Cultura, Lavoro, Terra e Politica. I partecipanti avranno modo di confrontarsi su temi cruciali per il futuro delle nostre comunità, condividendo esperienze, idee e progetti concreti già attuati sul territorio. Oltre ai momenti di riflessione e confronto, sarà possibile seguire il percorso artistico con la mostra fotografica curata da Michele Palazzi e Gervasio Ungolo. Scatti che offriranno uno sguardo autentico sulla vita dei braccianti nei luoghi di Boreano (Venosa), Mulini Matinelle (Venosa) e Sterpara (Montemilone). In questi luoghi, durante la raccolta dei pomodori, trovano riparo lavoratori provenienti per lo più dall’Africa Sub-Sahariana e del Sahel , in casolari abbandonati o in ricoveri temporanei chiamati Ghetti. Immagini forti e suggestive, che invitano a riflettere sulla giustizia sociale e sulla dignità del lavoro.

Le due serate dell’evento saranno animate da spettacoli musicali e performance artistiche. Il 5 ottobre saliranno sul palco gli “Animae Amoenae, alunne di Arkestra”, mentre nella serata del 6 ottobre sarà animata dalla “SNC Ligabue Cover Band”, che offrirà un repertorio di grandi successi del rock italiano. A completare l’offerta del weekend, ci sarà una proposta gastronomica d’eccezione: Ostevia, l’osteria itinerante che, a bordo di un horse-box, un trasportino da cavalli delle campagne londinesi, proporrà piatti stagionali della cucina gourmet. Questa particolare formula culinaria porterà un tocco di creatività e tradizione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di gustare prodotti del territorio rivisitati in chiave moderna. Sarà un weekend in cui tutti potranno sentirsi protagonisti, riscoprendo il piacere e il valore di fare comunità, non solo come risposta alle sfide attuali, ma come percorso collettivo verso un futuro più inclusivo e solidale.

L’appuntamento è per il 5 e 6 ottobre a partire dalle 18.00 nella Villa Comunale di Melfi. L’ingresso è libero e aperto a tutti.” Partito Democratico Melfi e Giovani Democratici Melfi