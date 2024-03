A Matera, “Una riflessione sui Sassi oggi” del FAI Basilicata

“Una riflessione sui Sassi oggi è il secondo appuntamento all’interno del programma dedicato dalla Direzione Regionale FAI della Basilicata al Bene FAI Casa Noha che compie 10 anni. Condotto da Lorenzo Rota, coinvolgerà l’Assessore alle Attività Produttive, Sassi e Università, Arch. Lucia Gaudiano, con un intervento sul tema Il Comune di Matera – I Sassi tra azioni e prospettive; il Prof. Ferdinando Mirizzi, antropologo, dell’Università degli Studi della Basilicata, con una analisi sul tema Matera e i Sassi: un iperluogo in transizione?; il Direttore Generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Giovanni Padula, con una riflessione sul tema Comunità inclusive: tra cultura e turismo; Marianna Dimona, Esperta di Turismo Sostenibile, che interverrà su Pandemia e ripresa: i turismi a Matera e in Basilicata. Qui è già domani?” Lo si rende noto con un comunicato a firma di Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI Basilicata, in cui si specifica che “L’incontro si svolgerà IL 14 MARZO 2024 alle ore 17.00 presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio della Basilicata a Matera, aperto dalla Presidente Regionale FAI della Basilicata Rosalba Demetrio e dalla Capo Delegazione FAI di Matera Beatrice Volpe. L’intero progetto, promosso in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Matera, è aperto al pubblico, ma si rivolge particolarmente, nei nostri intenti, a Docenti e Studenti impegnati nella conoscenza del territorio e naturalmente a tutti i settori professionali interessati. Per i Docenti sarà possibile avere il riconoscimento della partecipazione come attività di formazione, essendo il FAI un ente accreditato presso il MIM. L’Evento è accreditato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Matera con 2 CFP. Un particolare ringraziamento alla Camera di Commercio della Basilicata per la gentile concessione della Sala Conferenze nella sede di Matera.

