A Matera, una giornata dedicata ai patrimoni e alle designazioni UNESCO nel territorio regionale

Ecosistema UNESCO Basilicata. Una giornata dedicata ai patrimoni e alle designazioni UNESCO nel territorio regionale, promossa dalla Cattedra UNESCO in “Paesaggi Culturali del Mediterraneo e Comunità di Saperi” dell’Università degli Studi della Basilicata, in collaborazione con il Parco Regionale della Murgia Materana e il Cluster Basilicata Creativa, con il supporto del Polo Europeo per l’Innovazione Digitale (EDIH) “Heritage Smart Lab” e il patrocinio dalla Rete delle Cattedre UNESCO Italiane (ReCUI), dalla Regione Basilicata, dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI Basilicata), dal Comune di Matera e dalla Fondazione ENI Enrico Mattei (FEEM).

“L’evento pubblico -si legge in una nota- si svolgerà a Matera presso il Campus universitario di Via Lanera, il 20 novembre, in forma ibrida, con interventi in presenza e da remoto. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul canale youtube della Cattedra UNESCO dell’Università della Basilicata “Matera UNESCO Chair”.

La giornata seminariale prevede una serie di interventi programmati. Amministrazioni territoriali locali, soggetti che operano nell’ambito delle designazioni UNESCO, comunità, ricercatori e rappresentanti delle Cattedre UNESCO delle principali Università Italiane, si alterneranno in un dialogo ricco e plurivocale, mettendo a valore il rapporto sinergico tra ricerca, azioni delle comunità e amministrazione dei territori.

Tra gli ospiti, Patrizio Bianchi, Portavoce della ReCUI-Rete Cattedre UNESCO Italiane, Carlo Francini, Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale, Sabrina Sammuri, Direzione Generale Cultura della Regione Lombardia, i referenti delle Cattedre del Programma del Politecnico di Milano e Torino e dell’Accademia Adrianea oltre al Segretario Generale della Federazione Italiana dei Club e Centri per l’UNESCO – FICLU.

Ospite atteso Philippe Pypaert, esperto in gestione integrata dei siti UNESCO, già membro del Segretariato del Programma Man and the Biosphere (MAB) e capo unità del programma UNESCO per le scienze nell’ufficio di Venezia, collaboratore dell’agenzia delle Nazioni Unite a Pechino sui temi cultura, scienza ed educazione. Pypaert condurrà un Focus Group con i cinque parchi regionali della Basilicata. La sessione di confronto, introdotta dal presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, che opera a stretto contatto con la Cattedra UNESCO, proponendo costantemente attività innovative e aggiornate per la gestione del sito Materano, sarà rivolta principalmente alle riserve e ai Parchi del territorio lucano, ma aperta alla partecipazione di tutti i sindaci e rappresentanti di comuni in aree diverse del territorio regionale entro cui ricadono altri siti o patrimoni riconosciuti. L’evento si prefigura come un momento, oltre che di dialogo, di condivisione di strumenti e strategie, a rimarcare la natura reciprocamente sinergica dei diversi programmi e convenzioni UNESCO, accanto alle altre designazioni nell’Ecosistema Cultura in Basilicata, per stimolare una visione integrata dei patrimoni culturali e naturali nel territorio regionale lucano con obiettivo delineare uno scenario d’insieme per la valorizzazione e la tutela dei paesaggi culturali e dei territori nella prospettiva della sostenibilità.”

