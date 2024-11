A Matera una chiacchierata con Godano, leader di Marlene Kunz

L’appuntamento è a Matera, il prossimo 8 marzo, presso Area 8 con Cristiano Godano cantante dei Marlene Kuntz . Suonerà successi amati dagli appassionati. Non conosciamo la scaletta ma Nuotando nell’aria, La canzone che scrivo, Sonica, Impressioni di Settembre, Parole e Musica dovrebbero esserci. E poi una richiesta i fans la fanno sempre…

LA NOTA DI PRESENTAZIONE

GiroEventi ti invita ad un evento esclusivo per un numero limitato di posti. Cristiano Godano – frontman e anima dei Marlene Kuntz – si esibirà dal vivo, suonando i suoi brani più amati e condividendo storie e riflessioni con il pubblico.

⏰ Apertura ore 19.00 food&drink con Indahouse Vinyl Set

8 dicembre Ore 20:30 Cristiano Godano Live show

📍 Location: Palestra Area 8, un locale industriale di Matera con arredamenti anni ’70, dal fascino vintage e intimo.

🎟 Prezzo 15€. Biglietti limitati: 150 posti per vivere un’esperienza personale e immersiva.

🍹 Servizio Bar&Food: rilassati in uno spazio informale pensato per avvicinarti all’artista.

📞 Per info e prenotazioni contattaci al +39 3493739517