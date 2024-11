A Matera “Tracce d’India”, viaggio nella cultura indiana

“Tracce d’India è un viaggio affascinante alla scoperta di antiche tradizioni e connessioni inaspettate. Matera, cuore pulsante di un dialogo interculturale unico, ospita lo straordinario evento che celebra la ricchezza della cultura indiana.

Dopo gli incontri nel mese di ottobre con la comunità indiana di Basilicata, da novembre a dicembre 2024, la città dei Sassi diventerà un intimo palcoscenico dove culture millenarie si incontrano e si fondono, creando un ponte tra Oriente e Occidente. Matera, con il suo patrimonio storico e la sua anima millenaria, si trasformerà in un luogo di confronto, dando vita a una riflessione profonda sull’incontro tra diversità e affinità.” E’ quanto si legge in una nota in cui si specifica che “Tra gli eventi più significativi di Tracce d’India, uno sarà dedicato a un seminario intitolato “Matera – Ellora: Affinità tra i templi rupestri di Ellora e Ajanta e il patrimonio rupestre di Matera”. Un percorso che esplorerà le straordinarie analogie tra i templi rupestri indiani, tra cui quelli di Ellora e Ajanta, e il patrimonio delle chiese rupestri di Matera, simboli di una ricerca universale del sacro e del bello che si manifesta in forme diverse, ma complementari.

Un ampio programma di laboratori, mostre, seminari e performance artistiche coinvolgerà cittadini, scuole e istituzioni, offrendo un’opportunità unica per approfondire la conoscenza della cultura indiana. Dalla gastronomia alle tradizioni del tè, dalla letteratura alla danza, fino all’archeologia e al cinema, ogni aspetto della cultura indiana sarà esplorato e celebrato. I laboratori pratici, guidati da artisti e esperti provenienti dall’India, daranno ai partecipanti l’opportunità di entrare in contatto diretto con le tradizioni più antiche e affascinanti del subcontinente.

Parte del programma è dedicato anche al mondo della scuola, agli studenti di Matera – tra cui quelli del Duni-Levi e i giovanissimi della I.C. “Padre Giovanni Semeria” di La Martella – che parteciperanno a laboratori creativi dove esploreranno la danza indiana, la calligrafia sanscrita e altre tradizioni culturali, immergendosi in un’esperienza unica che li avvicinerà alla cultura indiana in modo diretto e coinvolgente. I laboratori di cucina, presso l’Istituto Alberghiero Turi-Morra, offriranno un’altra via di accesso alla cultura indiana, grazie alla collaborazione tra chef italiani e indiani che insegneranno i segreti della cucina tradizionale. Le cene/evento previste durante il programma saranno l’occasione per far dialogare le diverse tradizioni culinarie, creando un ponte tra l’India e l’Italia.

Tracce d’India sarà un’occasione di incontro, generando connessioni e sviluppando scambi tra le tradizioni artistiche, culturali ed economiche lucane e indiane, grazie anche a meeting con operatori culturali e operatori economici. Tutti gli eventi sono gratuiti.

La programmazione di dicembre richiede la prenotazione obbligatoria (a breve sarà possibile effettuare la prenotazione).”

PROGRAMMA

20-30 Novembre 2024 | Matera

I.C. “Padre Giovanni Semeria” – Borgo La Martella

● h 10:00 – 13:00: Mostra degli elaborati di scrittura Hindi

11 Dicembre 2024 | Matera

I.I.S. “Duni – Levi” – Liceo Artistico

● h 09:30 – 11:00: Seminario: “Il cinema indiano” a cura di Sreemoyee Singh

EcoVerticale (Via D’Addozio, 102 – Sasso Barisano)

● h 17:00 – 19:00: Seminario: “Matera – Ellora: affinità tra i templi rupestri di Ellora e Ajanta e il patrimonio rupestre di Matera” a cura della prof.ssa Pia Brancaccio, Università L’Orientale – Napoli

MUDIC – Museo Diffuso Contemporaneo (Via D’Addozio, 78 – Sasso Barisano)

● h 19:00 – 21:00: Inaugurazione Mostra Fotografica “Tracce di Ellora” a cura di Arno Klein

● Proiezione e talk “Cinema indiano” a cura di Sreemoyee Singh

● Performance musicale “La Musica del Gange” e rito del tè – Chai Masala a cura di Sreemoyee Singh

12 Dicembre 2024 | Matera

I.I.S. “Duni – Levi” – Liceo Classico

● h 09:30 – 11:00: Seminario: “Storie di Dei – Dall’Olimpo al Kailash” a cura delle prof.sse Pia Brancaccio e Stefania Cavaliere, Università L’Orientale – Napoli

EcoVerticale (Via D’Addozio, 102 – Sasso Barisano)

● h 17:00 – 20:30: Seminario: “DEVI: storie di donne fra arti visive e narrativa” a cura delle prof.sse Pia Brancaccio e Stefania Cavaliere, Università L’Orientale – Napoli

● Presentazione del progetto docufilm “Matera / Ajanta” a cura di Halley Films, Calcutta

● h 20:30 – 21:30: Cena indiana a cura di Priyanka Suresh Ohatker e Guido Stanco

13 Dicembre 2024 | Matera

Fondazione Sassi – Sasso Barisano

● h 09:30 – 11:30: Incontro BeToBe con operatori culturali ed economici lucani e indiani

EcoVerticale (Via D’Addozio, 102 – Sasso Barisano)

● h 17:30 – 20:00: Seminario: “Racconti di sassi e miti indiani di pietre sacre” a cura delle

prof.sse Pia Brancaccio e Stefania Cavaliere, Università L’Orientale – Napoli

● Preparazione del tè a cura di Sreemoyee Singh in collaborazione con Inner Wheel Club di

Matera

MUDIC – Museo Diffuso Contemporaneo (Via D’Addozio, 78 – Sasso Barisano)

● h 20:00 – 21:30: Spettacolo di danza Kathak con musica dal vivo a cura di Rosella Fanelli

(performer), Manish Madankar (musicista e compositore), Barbara Zoletto (canto indiano)

14 Dicembre 2024 | Matera

MUDIC – Museo Diffuso Contemporaneo (Via D’Addozio, 78 – Sasso Barisano)

● h 09:30 – 11:30: Masterclass di danza e musica indiana a cura di Rosella Fanelli (performer), Manish Madankar (musicista e compositore), Barbara Zoletto (canto indiano) Piazza Montegrappa – La Martella

● h 16:30 – 18:30: Presentazione del progetto docufilm “Matera / Ajanta” a cura di Halley

Films, Calcutta

IL PROGETTO

Tracce d’India è un viaggio affascinante alla scoperta di antiche tradizioni e connessioni inaspettate.

Matera, cuore pulsante di un dialogo interculturale unico, ospita questo evento straordinario: un programma che, dal mese di ottobre a dicembre 2024, trasformerà la città dei Sassi in un ponte tra Oriente e Occidente.

Un ampio programma di laboratori, mostre, seminari e performance artistiche coinvolgerà cittadini, scuole e istituzioni, offrendo un’opportunità unica per conoscere la cultura indiana in tutte le sue sfaccettature. Dalla cucina alle tradizioni del tè, dalla letteratura alla danza, fino all’archeologia e al cinema, ogni evento sarà un’occasione per approfondire le radici di un patrimonio millenario.

Organizzazione: Allelammie – Lucania Film Festival

Con il Patrocinio e Contributo della Città di Matera

Partnership: Università L’Orientale – Napoli, Halley Films – Calcutta, Chitralayam Studios – Hyderabad, Consorzio Concreto.”