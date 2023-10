A Matera torna Tracce Ebraiche

Cultura, cinema, musica, danza, lungo un punto che da Matera a Gerusalemme lega due città mediterranee, con tante ”tracce” che portano a riflettere, ricercare su usi e costumi, . Per quattro giorni , a partire da domani 10 ottobre, potremmo apprezzare il programma messo a punto dall’Associazione Allelammie. E con una serie di contributi e collaborazioni, attivati con diverse realtà israeliane, avremo modo di rafforzare conoscenze e rapporti , in questo momento di difficoltà per lo Stato che fa garrire la bandiera con la Stella di David. Solidarietà e vicinanza tra due culture che hanno tanto da dare per migliorare il clima di tolleranza e di pace nel Mediterraneo. Protagonisti i giovani delle scuole a vari livelli e questo è importante per proseguire nel progetto, che avrà a novembre e a dicembre altri appuntamenti. Nell’occasione ricordiamo un progetto finito, a quanto pare, nel dimenticatoio legato al ritrovamento di una sinagoga nei rioni Sassi. Era il settembre 2019 …Riportiamo foto e comunicato del Comune, in coda al servizio.



TRACCE EBRAICHE

speciale Matera-Gerusalemme

Promosso e organizzato da Allelammie e si avvale del patrocinio e contributo della

Città di Matera e della Regione Basilicata

Prima programmazione

10-11-12-13 ottobre 2023 – Matera

Dopo l’affascinante esordio del progetto di Tracce Ebraiche dello scorso anno, che ha portato alla luce le profonde e antiche radici storico-religiose della cultura ebraica in Lucania, la città dei Sassi e la Basilicata si preparano ad accogliere il primo slot di programmazione di quest’anno, che si svolgerà dal 10 al 13 ottobre e si concluderà a dicembre 2023.

Un viaggio esplorativo e inedito attraverso i differenti linguaggi dell’arte: dalla musica alla danza, dal cinema alla letteratura. L’obiettivo è conoscerne il patrimonio, tangibile e intangibile, presente in Lucania.

4 giorni con un programma ricco di eventi, con la partecipazione di ospiti d’eccezione a livello nazionale e internazionale, che terranno lectio magistralis, cene- spettacoli del sabato ebraico, mostre, bookshop dedicati al mondo ebraico e alla sua poliedrica interpretazione.

Nell’ambito di questa edizione di Tracce Ebraiche, sarà particolarmente significativa la comparazione cinematografica tra Matera e Gerusalemme, gli incontri con gli ebrei lucani e il rabbino della sinagoga di Napoli e rappresentanti UCEI, nonché le residenze artistiche per la produzione di live performance con artisti lucani e internazionali sul tema del sincretismo tra religioni e culture, facendo delle nuove tecnologie una grammatica narrativa d’eccezione.

L’essenza di questa edizione è la profonda ricerca delle cure dell’anima, della fratellanza e del valore dell’incontro tra culture nell’intento di ricercare una lettura sostenibile del mondo.

In partnership con: Ambasciata d’Israele d’Italia, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, CSE – Centro di Studi Ebraici, Università di Napoli L’Orientale, Hebrew University, Bezalel Accademia di Arte – Gerusalemme, CineParco TILT, Amici del Borgo – La Martella, TAM – Tower Art Museum

Uno speciale ringraziamento all’ Università degli Studi di Basilicata e a tutte le scuole coinvolte nei vari processi creativi

Liceo “ Pitagora” – Indirizzo Musicale, Coreutico e Artistico – Montalbano Jonico

Liceo “Tommaso Stigliani“ – Indirizzo Scienze Umane – Matera

Liceo Classico “E. Duni – C. Levi” – Matera

Liceo Scientifico “Galileo Galilei” – Potenza

Ref. Comunicazione

dr.ssa Claudia D’Anna

il programma

Martedì 10 ottobre 2023 – Matera

11:00 / 12:00 – Istituto Comprensivo “P. G. Semeria” – Borgo La Martella

“Alfabeto Ebraico. Origine dei segni di una lingua antica”

Inaugurazione mostra (visitabile fino al 10 novembre 2023)

Opere a cura delle artiste Martina Venturini, Rosita Uricchio, Olga Poliektova, Tatiana Poliektova,

Davide Salvemini, Roberta Gioia

18:00 / 20:00 – Borgo La Martella

Passeggiata nel “Villaggio dell’Utopia” con gli Amici del Borgo

Da Adriano Olivetti a Frederic Friedman, a Ludovico Quaroni

Ospite prof. Asher Salah (Bezalel Academy of Arts – Gerusalemme)

Mercoledì 11 ottobre 2023 – Matera

10:00 / 12:00 – Istituto d’Istruzione Superiore “Tommaso Stigliani” – Matera

Italia e Israele: sguardi incrociati.

Matera e Gerusalemme allo specchio: similitudini e analogie cinematografiche.

Lectio Magistralis a cura del prof. Asher Salah (Bezalel Academy of Arts – Gerusalemme)

18:00 / 20:00 – Tower Art Museum – Ingresso Via Ridola – Giardino Torre Capone – Matera

Ebrei in Basilicata: un viaggio di mille anni fra archeologia e storia

Il Dybbuk e le sue storie: anime perse, sospese, dannate dal folklore ebraico alla letteratura yiddish

Lectio Magistralis a cura del prof. Giancarlo Lacerenza (Università degli Studi di Napoli L’Orientale)

Ingresso gratuito / Consigliata la prenotazione

Aperitivo Kosher

Giovedì 12 ottobre – Matera

09:00 / 10:30 – Istituto d’Istruzione Superiore “E. Duni – C. Levi” – Matera

Italia e Israele: sguardi incrociati.

Matera e Gerusalemme allo specchio: similitudini e analogie cinematografiche.

Lectio Magistralis a cura del prof. Asher Salah (Bezalel Academy of Arts – Gerusalemme)

10:30 / 12:00 – Palazzo del Duca – Matera

Gli ebrei di Basilicata incontrano il Rav Cesare Moscati (Capo rabbino di Napoli / Meridione)

e Giulio Disegni (Vice presidente UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane)

Passeggiata sulle tracce ebraiche della città

12:00 / 13:00 – Casa Comunale – Matera

Incontro istituzionale

Il sindaco, Domenico Bennardi, incontra il Rav Cesare Moscati (capo rabbino di Napoli) e Giulio

Disegni ( Vice presidente UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane) e gli ebrei di Basilicata

18:00 / 20:00 – Tower Art Museum – Ingresso Via Ridola – Giardino Torre Capone – Matera

Pasolini. Dal “fallito” sopralluogo in Israele, alla ritrovata Palestina in Basilicata

Viaggio nella comparazione cinematografiche dei luoghi

Lectio Magistralis a cura del prof. Asher Salah (Bezalel Academy of Arts – Gerusalemme) e di

Francesco Foschino (Mathera)

Ingresso gratuito / Consigliata la prenotazione

Aperitivo Kosher

Venerdì 13 ottobre 2023 – *Potenza e Matera

10:30 / 12:30 – Università degli Studi di Basilicata / Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

– *Potenza

Dybbuk e Magia: dal mito ebraico dell’est Europa sintomatologia, diagnosi e cure dell’anima

a cura di Miriam Camerini (regista, studiosa di ebraismo) e del prof. Domenico Copertino (docente di

Antropologia del Medio Oriente e Antropologia delle Religioni – Unibas)

Studenti del corso di Medicina e gli studenti del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” – Potenza

Ingresso libero

17:00 / 19:30 – Piazza Monte Grappa – Borgo La Martella – Matera

Riti, precetti ebraici – Lectio Magistralis a cura di Miriam Camerini (regista, studiosa di ebraismo)

Alimentazione Kasher – Cultura ed abitudini alimentari ebraiche nel XXI secolo a cura di Emiliano

Costantino (ricercatore di cucina ebraica)

Ingresso gratuito / Consigliata la prenotazione

21:00 / 22:00 Piazza Monte Grappa – Borgo La Martella – Matera

Lo Shabbat di tutti / Cena – Performance dedicata al sabato ebraico, giorno di festa e di riposo

con Miriam Camerini (regista, studiosa di ebraismo), Rocco Rosignoli (chitarra, voce)

Ingresso gratuito / Prenotazione obbligatoria

15-16-17 novembre / Matera

Laboratori di letteratura e scrittura ebraica

Cine Mappatura in ebraico delle location di Matera come Gerusalemme Cinematografica

a cura di Giuseppe M. Cuscito (studioso di Ebraismo)

13-20 novembre 2023 / Matera, Pisticci, Montalbano Jonico, Venosa

Produzione Spettacolo ANIME DANNATE / Dibbuk e la possessione nella Lucania Magica

Residenza artistica per una produzione di partiture musicali originali

Rocco Mentissi (piano e elettronica) – Potenza

Liron Meyuhas (percussioni e voce) – Tel Aviv

20-26 novembre 2023 / Matera, Pisticci, Montalbano Jonico, Venosa

Produzione Spettacolo ANIME DANNATE / Dybbuk e la possessione nella Lucania Magica

Residenza artistica per una composizione coreografica originale

Mariagrazia Nacci (performer e coreografa) – Potenza

Maya Navot (danzatrice e coreografa) – Tel Aviv

27-28-29 dicembre 2023 / Matera

Spettacolo coreutico-musicale ANIME DANNATE / Dybbuk e la possessione nella Lucania magica

Work in progress: Ghetto e Esodo Performanc



settembre 2019 comunicato stampa Comune di Matera

A Matera potrebbe trovarsi la sinagoga più antica d’Europa, risalente a prima della nascita di Cristo.

Ne sono convinti i Rabbini Bruno Fiszon e Herschel Gluck che hanno visitato, accompagnati dal Sindaco, Raffaello De Ruggieri, il luogo che l’artista materano Donato Rizzi ha scoperto e sta studiando da oltre 10 anni.

Bruno Fiszon è il Rabbino di Metz, veterinario e consigliere scientifico del Rabbino capo di Francia, mentre Herschel Gluck, Ufficiale dell’Obe, il prestigioso Ordine dell’Impero Britannico per il suo contributo al dialogo interreligioso, è stato impegnato come mediatore di Pace in diverse aree di conflitto come il Sudan e l’ex Jugoslavia.

La certificazione di quella che potrebbe rivelarsi una scoperta importantissima, è arrivata nel corso del summit ebraico-islamico in svolgimento a Matera nell’ambito di Pax Mater, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Citta della Pace del premio Nobel Betty Williams.

I leader religiosi che partecipano al summit hanno visitato il luogo situato in una grotta del Sasso Caveoso dove, secondo alcuni studi, fino al XVI secolo sorgeva un quartiere ebraico, prima che gli spagnoli scacciassero la comunità israelita dai territori del Regno.



Secondo i Rabbini che hanno l’hanno visitata, si tratterebbe di una Sinagoga, probabilmente la più antica d’Europa. Vi sarebbero segni inequivocabili come l’altare per l’esposizione e la lettura della Torah (Tevà) e il bagno rituale (Mikveh).

“Matera si conferma scrigno di memorie di inestimabile valore – sottolinea il Sindaco Raffaello de Ruggieri -. Oggi arriva la certificazione che nei Sassi c’è la più antica Sinagoga rupestre d’Europa. La città racconta le vicende del mondo da oltre ottomila anni, questa volta sotto i segni di Israele”.

All’interno dell’ambiente rupestre sono state ritrovate iscrizioni e simboli della religione ebraica. I Rabbini hanno auspicato che il luogo possa essere recuperato al più presto per restituire alla comunità ebraica mondiale un luogo sacro alla sua religione.