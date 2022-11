A Matera torna NOA con Orchestra della Magna Grecia

“Sarà l’Auditorium “Gervasio” di Matera che Venerdi 25 novembre, alle ore 21.00 farà da cornice all’attesissimo “Noa Live”, con la celebre cantante accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal M° Piero Romano, direttore artistico della rassegna musicale che celebra i trent’anni della sua attività.” E’ quanto si legge in una nota in cui si aggiunge che: “Se la scelta è stata quella di includere nel cartellone dei 30 anni con gli artisti che hanno condiviso la storia della Magna Grecia, certamente non poteva far mancare la sua presenza la cantante Noa, che tra i suoi innumerevoli successi vanta anche “Beautiful that way”, la colonna sonora del film “La vita è bella”, diretto e interpretato da Roberto Benigni.

Radici e un’educazione che abbracciano Yemen, Israele e Stati Uniti, Achinoam Nini più nota come Noa, è una cantante, compositrice, poetessa e percussionista. Ha pubblicato quindici album internazionali ed è stata ospite di molti dei palcoscenici più importanti e prestigiosi del mondo, ma anche della Casa Bianca e di tre papi, condividendo la scena con Pat Metheny e Quincy Jones, leggende come Stevie Wonder, Andrea Bocelli e Sting. Noa è anche Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, primo ambasciatore di Israele presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite e sostenitore pubblico di una serie di organizzazioni per i diritti umani e la pace in Israele e all’estero.”

«Siamo lieti di riabbracciare la musica di Noa in questa stagione che segna i nostri primi 30 anni di attività – ha dichiarato Piero Romano – che ha visto la nostra Orchestra non solo impegnata nel produrre musica, ma anche in progetti di formazione per i più giovani, ricerca, residenza, sperimentazione. Tutto questo ci ha consentito, nel tempo, di avvicinare alla nostra proposta musicale un pubblico eterogeneo e, soprattutto, di aver potuto rendere un servizio culturale alla comunità».