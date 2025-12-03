A Matera, tavola rotonda su “Dialogo e Pace… per costruire la Civiltà della Pace”

“Le diocesi di Matera-Irsina e di Tricarico promuovono, all’inizio dell’Avvento e nel giorno

inaugurale del Presepe vivente di Matera, la tavola rotonda “Dialogo e Pace… per costruire la Civiltà della Pace”, in programma venerdì 5 dicembre alle ore 10 nel Salone della Chiesa di San Pietro Caveoso a Matera.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che “L’iniziativa, che si affianca alle rappresentazioni della Natività previste nei rioni Sassi, intende proporre una riflessione sul senso cristiano dell’attesa e sul messaggio di speranza del Natale: l’accoglienza del Dio che si fa vicino, la riconciliazione tra gli uomini, la costruzione quotidiana della pace.

L’appuntamento si collega anche al percorso che porterà Matera a diventare Capitale

Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, offrendo il contributo delle diocesi a questo

cammino culturale, ispirato all’incontro tra popoli e fedi diverse.

Il tema della “Civiltà della Pace” sarà affrontato secondo tre prospettive, tutte tese all’ascolto e alla valorizzazione delle esperienze umane che caratterizzano il tessuto del Mediterraneo:

• il dialogo interreligioso, grazie al contributo di mons. Derio Olivero, vescovo di

Pinerolo e presidente della Commissione Episcopale CEI per l’ecumenismo e il dialogo,

che illustrerà come la costruzione della pace passi attraverso relazioni rispettose e

cammini condivisi tra credenti di diverse tradizioni;

• la prospettiva storica, affidata a don Gerardo Lasalvia, direttore dell’Archivio Storico

Diocesano di Potenza, che mostrerà come la nostra regione e il contesto mediterraneo

siano stati, nei secoli, crocevia di civiltà, culture e interazioni feconde;

• la testimonianza personale, portata da Iskandar Salameh, artigiano cattolico di

Betlemme, sposato con una donna ortodossa la cui vita quotidiana nella città della

Natività rappresenta una testimonianza concreta di convivenza, rispetto e dialogo.

Porteranno i saluti S.E. mons. Benoni Ambarus, arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, il sindaco di Matera Antonio Nicoletti e Luca Prisco, ideatore e curatore del

Presepe Vivente nei Sassi di Matera.

Moderatore dell’incontro sarà il giornalista Filippo Olivieri.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.