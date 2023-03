A Matera sulla scia di ”Cenere” Lazza in concerto per Sonicpark

L’appuntamento è per il 18 luglio alla Cava del Sole con un cantante, Lazza, che ha spopolato a Sanremo prima, nelle classifiche poi e sulle diverse piattaforme digitali social con ” Cenere” …e con Sirio, il lavoro che offre una dimensione a tutto tondo delle sue capacità professionale su quella scia. La prevendita dei biglietti comincia il 13 marzo, in attesa del Summer Tour che soddisferà le attese dei fans. Non è finita perchè l’organizzazione ha in serbo altre date, dopo quelle eclatanti con Mika, Placebo, Tananai, Articolo 31, Sfera Ebbasta e Nick Manson. Attendiamo nome e data….



A poche ore dal termine del 73° Festival di Sanremo che lo ha visto trionfare al secondo posto con Cenere (Island Records), LAZZA è sempre più al centro dell’attenzione. Gli oltre 10 milioni di stream raggiunti sono segno inequivocabile di come l’artista dei record abbia presentato un brano che ha letteralmente conquistato pubblico e critica, posizionandosi in cima alle classifiche di Apple Music e Spotify, dove è l’unico tra i sanremesi ad essere entrato nella Top 50 Global – attualmente salito alla posizione 29.

Sull’onda di questo straordinario exploit, cresce sempre più l’attesa di vederlo live. E a grande richiesta, il cantante e pianista milanese annuncia il LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023 che toccherà alcune tra le più importanti manifestazioni per la musica dal vivo in Italia.



Fra queste non poteva mancare la seconda edizione di Sonic Park Matera, il nuovo festival musicale che nel 2022 si è affacciato sul panorama italiano con una personalità fortissima e che anche quest’anno porta a Matera – città dei Sassi e patrimonio Unesco dell’Umanità – il meglio della musica italiana e internazionale nella cornice suggestiva della Cava del Sole “David Sassoli”.

Con la produzione di AC Phoenix e Reverse e con il patrocinio della Città di Matera Lazza porterà la sua musica a Sonic Park Matera martedì 18 luglio, per celebrare non solo il successo di Cenere, ma soprattutto il successo di Sirio il disco che è per la diciannovesima settimana in vetta della classifica degli album più venduti, eguagliando l’incredibile primato di permanenza al n.1 di Vasco Rossi del 2011. Oggi il disco dei record da oltre 800 MLN di stream è ufficialmente quinto disco di platino, allungando la grande serie di certificazioni ottenute dall’artista, ad oggi 43 dischi di platino e 37 dischi d’oro.

Il programma di Sonic Park Matera

MIKA (15 luglio), PLACEBO (16 luglio), LAZZA (18 luglio), SFERA EBBASTA (20 luglio), NICK MASON (23 luglio), TANANAI (28 luglio), ARTICOLO 31 (30 luglio)

