Strane Nuvole è una associazione culturale e di promozione sociale che mette al centro la cultura del fumetto. Promuove la divulgazione della lettura, dell’arte, del disegno e dell’apprendimento informale tramite laboratori, attività creative e culturali, lettura e condivisione.

Nell’ambito delle proprie attività di promozione e divulgazione -presso la sede in Via Gattini, 8 a MATERA– organizza, per i prossimi 13-14 e 20-21 Novembre: “SUGOI! Rassegna di Manga Anime e Cultura Orientale” .

La rassegna prevede:

● Talk e Lab su cinema, disegno, scrittura e poesia

● Giochi a tema manga e oriente

● Contest SUGOI! – Contest di disegno “SUGOI! Selfie-Manga”

● Biblioteca Manga, A novembre la biblioteca di Strane Nuvole è aperta anche ai non associati per scoprire i nostri manga.

Come partecipare?

Per consultare il programma – https://rebrand.ly/SUGOI_Programma

Per prenotare il proprio post a LAB e TALK – https://rebrand.ly/PrenotazioniSUGOI

Per consultare il regolamento del Contest – https://rebrand.ly/Contest_SUGOI

Info – stranenuvoleaps@gmail.com