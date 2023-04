A Matera, Studio Arti Visive, la mostra fotografica “ESPERA” di Teresa Rado

Nello spazio espositivo dello Studio Arti Visive di Matera (via delle Beccherie n. 41) sarà allestita la mostra fotografica “ESPERA” di Teresa Rado che sarà visitabile fino al 30 aprile dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Opening: sabato 15 aprile ore 18,30. “Una raccolta di panorami -si legge in una nota- scattati in giro per la Basilicata, colti all’ora del tramonto, nell’istante esatto in cui il sole che declina e le ombre che sopravanzano generano spesso contrasti che infiammano le nuvole ed il contorno di città e paesaggi naturali, fissando per sempre l’eterno scontro tra giorno e notte, luce e oscurità che si compie proprio all’ora del vespro. Teresa Rado, come scrive Stefano Cavalleri che ha curato la selezione degli scatti e l’allestimento dell’esposizione, “attende che la luce del meriggio inizi a calare ed insegue con la sua macchina fotografica i tramonti del sud… le colline, le vallate, i monti, il mare, i paesi arroccati, i calanchi, coglie la poesia di momenti infuocati; nel suo studio-laboratorio si è immersi nell’arancio, nel rosso, nelle sfumature d’ambra e corallo, i neri delle nuvole che contrastano con il bordeaux ed il rosa con guizzi d’azzurro e lampi di turchino, tutto è magia e tutto è splendore”.

Teresa Rado è una giovane fotografa lucana nativa di Baragiano; affascinata dalla fotografia fin dall’adolescenza, a partire dal 2009 ha cominciato a collaborare con un fotografo cerimonialista, imparando ad utilizzare l’attrezzatura fotografica, sperimentando diverse tecniche fotografiche, passando dal digitale alla pellicola. Oggi lavora sia in studio sia all’aperto spaziando dal light painting alla macro. Vive e lavora a Baragiano e svolge la professione di fotografa in tutta la provincia di Potenza, con trasferte in Campania, Puglia e Calabria, alternando alla sua passione per la fotografia artistica l’attività di cerimonialista.

Di sé stessa e del suo lavoro dice: “l’ultimo raggio di sole della giornata è sempre stato ed è un tuffo al cuore… In ogni singolo fotogramma bloccato dal click della reflex, c’è tutta l’emozione di quel momento… in un mondo digitale bombardato di immagini vorrei che gli spettatori si fermassero a guardare le sfumature, i colori, il calore delle mie fotografie”.