A Matera simposio Nereus sui utilizzo dati spaziali nel turismo e in agricoltura

Si svolgerà a Matera (nei giorni 28 e 29 settembre, nella sede del Museo nazionale Domenico Ridola) la seconda edizione del simposio delle Regioni Nereus, la conferenza incentrata sul tema dell’utilizzo dei dati spaziali nella gestione sostenibile delle politiche turistiche e agricole, alla luce delle esperienze di successo maturate in altri contesti europei. “Apriranno i lavori -si legge in una nota- il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il presidente di Nereus e membro del consiglio regionale dell’Occitania (Francia), Thierry Cotelle, e in rappresentanza del ministero della Difesa il direttore del V reparto ‘Innovazione tecnologica’ Luisa Riccardi. L’incontro introduttivo sarà moderato dal capo di gabinetto della Presidenza della giunta, Michele Busciolano. Nella prima giornata previsti gli interventi dell’assessore Michele Casino e del direttore generale del dipartimento regionale allo Sviluppo economico, Canio Sabia. La seconda giornata vedrà la partecipazione del direttore generale del dipartimento Agricoltura, Emilia Piemontese, che interverrà sul tema del digitale e delle soluzioni legate allo spazio per il comparto agricolo e lo sviluppo rurale. Numerosi i contributi programmati di rappresentanti della Commissione europea, di esperti del mondo accademico e centri di ricerca, delle agenzie spaziali italiana ed europea, di manager pubblici ed esponenti politici, di referenti di imprese e cluster spaziali, tra cui quello della Basilicata con il presidente Antonio Colangelo. Per i partecipanti sono state organizzate visite al centro di Geodesia Spaziale “Giuseppe Colombo” e alla SPARKme Space Academy di Matera.” LINK ALLA PAGINA DELL’EVENTO: https://www.nereus-regions.eu/2023/06/06/save-the-data-2nd-edition-european-symposium-by-nereus-regions-space-data-for-tourism-agriculture-on-28-29-september-2023-matera-basilicata-2/

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.