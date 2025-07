A Matera, Simona Molinari e l’Orchestra della Magna Grecia in “KAIROS”

“Lunedì 14 luglio (ore 21.00 -Terrazza Palazzo Lanfranchi, Matera) appuntamento imperdibile con la voce inconfondibile di Simona Molinari, insieme all’Orchestra della Magna Grecia diretta da Piero Romano in “KAIROS”, un viaggio musicale che parte da Ella Fitzgerald e Irving Berlin, passa per Amy Winehouse e arriva fino ai brani originali dell’artista, per un programma che intreccia la canzone d’autore , le grandi pagine del jazz ei classici senza tempo.” Lo si legge in una nota che così prosegue “Simona Molinari, cantautrice napoletana dalla voce elegante e dallo spirito jazz, ci invita a rallentare il passo, lasciando da parte la frenesia quotidiana per immergerci in una dimensione diversa: quella dell’arte, dell’ascolto profondo, dell’intensità emotiva. Lontana da ogni forma di sterile nostalgia o di esibizionismo vocale, la sua interpretazione si fa gesto vivo e pulsante: brani come Puttin’ on the Ritz, Back to Black e La felicità (hit sanremese premiata con il Disco d’Oro nel 2013) scorrono con pittorica, alternando tinte soffuse a tratti decisi leggerezza. Nel 2024 ha ricevuto la Targa Tenco come miglior interprete per Hasta Siempre Mercedes, raffinato omaggio a Mercedes Sosa. In questa serata speciale, Simona accompagnerà il pubblico del “Matera Festival – Museo in Sinfonia” in un percorso musicale che ripercorre le tappe salienti della sua carriera, impreziosita da collaborazioni con artisti di caratura internazionale come Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti e Andrea Bocelli. Un viaggio sonoro scolpito con eleganza, sostenuto dalla presenza prestigiosa dell’Orchestra Magna Grecia diretta dal M° Piero Romano, e arricchito dagli interventi di Egidio Marchitelli alla chitarra e Claudio Filippini al pianoforte. “FESTIVAL DI MATERA – Museo in Sinfonia” è organizzato da Orchestra Magna Grecia e Basilicata Circuito Musicale, in collaborazione con Museo Nazionale di Matera e Comune di Matera , con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Basilicata .”

