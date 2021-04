Qualcuno lo ricorderà in una sfida della trasmissione ‘’Masterchef’’ nei rioni Sassi. E’ Bruno Barbieri, questa volta nei panni di conduttore, per la trasmissione di Sky ‘’ 4 Hotel’’ per registrare dal 3 al 5 aprile una puntata che sarà trasmessa su tv 8 , in chiaro, nel prossimo mese di giugno. L’amministrazione comunale, come da delibera, ha autorizzato le riprese per consentire alla troupe di realizzare la puntata. Quattro albergatori -riporta la delibera- si sfideranno passando un giorno e una notte nei rispettivi alberghi e assegnando un punteggio ad ogni categoria – location, colazione, servizi e prezzo. Il protagonista passeggerà, inoltre, per le strade dei Sassi e Centro Storico e la sua permanenza in città sarà anche l’occasione per una conoscenza più approfondita della città di Matera. Per la Città dei Sassi, bloccata per la mobilità a causa della vicenda covid, è una opportunità di promozione in attesa di tempi migliori.

la trasmissione

In ogni puntata si sfidano 4 Hotel della stessa categoria e di una determinata area geografica. Bruno Barbieri e gli altri quattro albergatori soggiorneranno per un giorno e una notte nelle strutture in gara, ponendo attenzione ai più piccoli particolari per poter valutare al meglio la location, i servizi, le camere e il prezzo con un voto da 1 a 10. Durante il confronto finale verranno svelati i voti e, al termine di ogni puntata, lo chef alla guida del programma potrà confermare oppure ribaltare la classifica. Prenotiamo visione per quanto sarà e caccia all’autografo per i patiti di hotellerie e della buona tavola.