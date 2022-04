In occasione del 125° anniversario della nascita della Lega Navale Italiana, nei giorni di sabato 30 aprile e domenica 1 di maggio 2022, nella sede di Matera in via Fiorentini 103-107 si terrà l’Open Day dal tema “I SUONI DELL’ACQUA”.

“Nelle due giornate -è spiegato in un comunicato- saranno presentare le attività della sezione materana della Lega Navale Italiana e i progetti in fase di realizzazione e ci saranno iniziative promosse in collaborazione con l’associazione Materacqua APS e ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili).

I Suoni dell’Acqua

L’obiettivo generale del Open Day è divulgare e far conoscere le strutture, gli oggetti e le conoscenze tradizionali che ruotano intorno alla risorsa acqua all’interno del territorio materano; mostrare a un pubblico locale e internazionale, attraverso un percorso espositivo di tipo esperienziale, quale ruolo ha svolto l’acqua nello sviluppo degli insediamenti umani che hanno prodotto i Sassi di Matera.

Un Performer con l’ausilio di attrezzature rudimentali genererà suoni con l’Acqua che terminerà con un laboratorio incentrato sulla auto-costruzione della Cupa-Cupa, strumento anch’esso legato all’acqua.

Laboratorio di costruzione della Cupa Cupa

Il laboratorio sarà incentrato sulla auto-costruzione, da parte degli ospiti, della Cupa-Cupa o Cuta-Cuta, uno strumento musicale (da un punto di vista organologico, è un tamburo a frizione) che per essere suonato necessita di acqua. Si tratta di uno strumento tradizionale del sud Italia, specificatamente dell’area murgiana e pertanto può assurgere ad elemento simbolico di trait d’union tra Matera e Castellaneta. La Cupa Cupa è uno strumento estremamente semplice da suonare e da costruire. Produce, attraverso lo sfregamento della mano bagnata sulla canna legata al tamburo, un suono tipicamente basso (da cui il nome), attraverso vibrazioni a bassa frequenza prodotte dalla membrana e dal fusto. Lo strumento generalmente accompagna il canto ed è utilizzato nella tradizionale questua carnevalesca murgiana denominata anch’essa cupa cupa.

La Cupa-Cupa auto-costruita sarà uno strumento musicale che i visitatori potranno portare via con loro come ricordo dell’esperienza vissuta.

PROGRAMMA:

Sabato 30 aprile

Ore 10:30 Presentazione open day

Interventi: Rocco Petrera Presidente della Sezione di Matera C.V.

Marco Pagano, responsabile Centro di educazione ambientale della Lega Navale di Matera

Francesco Bianchi, presidente APS Materacqua

Liborio Locantore, performer

Saluti delle Autorità

Ore 17:00 Attività esperienziale/laboratoriale “I SUONI DELL’ACQUA”

A cura di Liborio Locantore

Altre attività laboratoriali: il quadretto dei nodi, modellino nautico

Ore 19:00 Attività esperienziale/laboratoriale “I SUONI DELL’ACQUA”

A cura di Liborio Locantore

Altre attività laboratoriali: il quadretto dei nodi, modellino nautico

Ore 20:30 Convivio sociale condiviso

Domenica 1 maggio

Ore 10:00 – 12:00 – 17:00 – 19:00

Attività esperienziale/laboratoriale “I SUONI DELL’ACQUA”

A cura di Liborio Locantore

Altre attività laboratoriali: il quadretto dei nodi, modellino nautico.”