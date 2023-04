A Matera, Rifondazione comunista presenta il libro “Dodicesima disposizione”

Sabato (22 aprile 2023) alle 16,00, presso la sede della Provincia di Matera in Via Ridola, 60, Rifondazione Comunista organizza la presentazione del libro “Dodicesima disposizione“, un libro sulla storia del fascismo e dell’antifascismo dalla prima guerra mondiale agli anni duemila, utile ad opporsi oggi alle nuove destre che si rifanno al fascismo sebbene “è proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”, così come stabilito -per l’appunto- dalla XII Disposizione della Costituzione Repubblicana. Il libro è il frutto del lavoro di ricerca di un gruppo di studiosi come Raul Mordenti, Sergio Dalmasso, Dino Greco e Stefano Galieni coordinato da Rita Scapinelli che è la responsabile nazionale per il settore antifascismo di Rifondazione. Alla presentazione ci sarà Raul Mordenti, con introduzione di Vincenzo Ritunnano, segretario PRC, i saluti di Piero Marrese, Presidente della Provincia di Matera e gli interventi di Carmela La Padula, Presidente A.N.P.I. Provincia di Matera, e Giuseppe Chieppa Direttore della Rivista VALORI.

Il testo della Costituzione Italiana si conclude con diciotto disposizioni definite «transitorie» e «finali». Quella dal numero I al numero XI hanno esaurito la propria validità, in quanto si riferivano ad atti temporanei ormai espletati e i cui effetti, quindi, sono ormai terminati, mentre la XVIII si riferisce all’entrata in vigore della Costituzione ed ha carattere «finale».

Vi sono poi tre norme (XII, XIII, XIV) che esprimono una chiara condanna del regime fascista prevedendo alcune sanzioni per coloro che ne avevano fatto parte o lo avevano sostenuto apertamente (compresi i membri della casa reale italiana). Fra queste, la più importante resta la XII che vieta la riorganizzazione – «sotto qualsiasi forma» – del partito fascista. Disposizione che fa riferimento al fascismo inteso come «fenomeno storicamente individuabile e determinabile» ed ha come scopo quello di impedire la «riorganizzazione del partito fascista o di qualunque movimento che, pur con forma diversa, del partito fascista ricalchi le caratteristiche». Norma che ha trovato applicazione nella legge 645 del 1952 che prevede le ipotesi di reato relative alla «riorganizzazione del disciolto partito fascista», all’«apologia di fascismo» e alle «manifestazioni fasciste». Eppure continua ad essere una norma sostanzialmente inapplicata, considerata la persistenza di presenza di formazioni organizzate che esplicitamente si richiamano al ventennio nero e che non vengono sciolte. Come si dovrebbe.