A Matera rassegna internazionale sul libro d’artista

“Lo Studio Arti Visive presenta –dal 6 al 15 settembre 2023- nello spazio espositivo di via delle Beccherie n.41 a Matera, una rassegna internazionale sul libro d’artista. –lo si legge in una nota in cui si specifica che: “Saranno esposte circa sessanta opere di artisti del Novecento italiani ed internazionali (Fontana, Vedova, Cavellini, Bentivoglio, Miccini, Dorfles, Lucini, Maggi, Paladino, Pomodoro, Munari, Beuys, Kalczyńska Scheiwiller solo per citarne alcuni) provenienti dall’archivio dello Studio stesso nonché da collezioni private di amici e collaboratori.

Il libro d’artista, prodotto spesso in poche copie, curato come fosse un unicum ed un oggetto prezioso, “risponde al bisogno – come scrive Eugenio Miccini – di manifestare una creatività che non si appaga di altre modalità espressive, né le sostituisce… tra le sue virtù c’è quella del maneggiare, del manipolare il libro, di controllare anche fisicamente ciò che si vuole iscrivere o figurare” proiettandosi “in una vicenda sinestetica, multicodice, plurilinguistica come è oggi condizione e destino non solo dell’arte ma anche della comunicazione sociale”.

La mostra, che comprende anche stampe, cataloghi e cartoline di Mail Art, si propone, inoltre, di ripercorrere in sintesi l’evoluzione che il libro d’artista ha conosciuto nel corso del tempo a partire dal codice miniato per giungere sino ai nostri giorni passando attraverso le esperienze del Futurismo, del Surrealismo e del Dadaismo ed arricchendosi dei contributi offerti dal Gruppo Fluxus Arte Concettuale e Poesia Visiva e Concreta.

L’evento, che si inserisce nell’ambito della rassegna “Libri in terrazza” in programma dal 7 al 10 settembre, si svolge in concomitanza anche con la VI Biennale del libro d’artista (curata da Giovanna Donnarumma e Gennaro Ippolito) che si svolgerà dal 3 al 24 settembre a Procida, Capitale Italiana della Cultura 2023.

Si riporta di seguito l’elenco completo degli artisti in mostra:

Roberto Allegri, Rosangela Barone e Melita Cataldi, Mirella Bentivoglio, Massimo Bertolini,

Joseph Beuys, Angelo Bianco, Floriano Bodini, Renata Boero, Lorenzo Boggi, Antonio

Calderara, Mirta Carroli e Maria Luisa Vezzali, Daniela Cataldi, Stefano Cavalleri, Achille

Cavellini, Grazia Chiesa e Michele Caldarelli, Luca Colacicco, Marino De Carlo, Antonello Di

Gennaro, Franco Di Pede, Marcello Diotallevi, Giovanna Donnarumma, Gillo Dorfles, Marcel

Duchamp e Lea Vergine, Pablo Echaurren, Giuseppe Filardi, Lucio Fontana e Enrico Crispolti, Renato Galbusera, Ernesto Galeffi e Carlo Betocchi, Gino Gini, Gennaro Ippolito, Marisa Jannelli, Alina Kalczyńska Scheiwiller, Joseph Keller, Piero L’Annunziata, Ugo La Pietra, Roberto Leoni e Sabrina Bastai, Giancarlo Lepore, Ferruccio e Giorgio Licini, Roberto

Linzalone, Carla Locantore, Ruggero Maggi, Francesco Marano, Elio Marchegiani, Renzo

Margonari, Pepi Merisio, Eugenio Miccini, David Mooney, Michele Morelli, Bruno Munari,

Achille Pace, Mimmo Paladino, Gastone Panciera e Guido Ballo, Antonio Paradiso, Pablo

Picasso e Oreste Bellinzona, Giò Pomodoro, Arnaldo Pomodoro, Man Ray e Carmine

Benincasa, Pasquale Santoro, Antonio Sassu, Margherita Serra, Marisa Settembrini e Carlo

Franza, Chiara Silva, Anna Torelli, Nino Tricarico, Valeriano Trubbiani, Peter Van Beveren, Anna Vancheri, Emilio Vedova, Domenico Verrascina, Vanni Viviani, William Xerra, Tachini

Yumiko e Sabino Ventura, Marisa Zattini.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 21.00 o per appuntamento chiamando al numero 3403049740.“

