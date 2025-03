A Matera, presentazione dell’ultimo libro di Costantino Dilillo, “Putacaso”.

“Putacaso” è il libro fresco di stampa di Costantino Dilillo, pubblicato dalla casa editrice Edigrafema, che verrà presentato a Matera mercoledì 19 marzo, alle ore 17.30 nella sala consiliare della Provincia, in via Ridola 60. “Nel corso dell’evento, -si legge in una nota- moderato dalla giornalista Beatrice Volpe, oltre all’autore interverranno l’editrice Antonella Santarcangelo e la consigliera provinciale Concetta Sarlo. Leggerà alcuni passi dell’opera Patrizia Minardi. IL LIBRO: Dimentico Putacaso, e mai nome fu dato a qualcuno in modo più appropriato, lavora come archivista nei sotterranei di un Ente, tra vecchi scaffali e montagne di libri. Una sera, preso dal suo lavoro, non si accorge che è ora di tornare a casa e vi rimane chiuso dentro per lunghi giorni. Quello che gli succederà in tutto questo tempo, fra sonno e veglia, fra coscienza e incoscienza, rapisce e trasporta in un mondo surreale dove lo scherzo va a braccetto con riflessioni su argomenti di estrema serietà, sulla giovinezza, per esempio, o sulla fatica di vivere un’esistenza che non ci appaga. Le favole note si dispiegano in tante altre storie che si affollano in una mente che mescola delirio e realtà in un’ironia leggera e malinconica, dove, tra prosa e versi, i vocaboli stordiscono e fanno danzare, le parole saltellano, giocano, ammiccano maliziosamente… si materializzano, diventando personaggi. Una “milonga” tra realtà e fantasia, che ci fa godere e riflettere.” L’AUTORE – Costantino Dilillo (Irsina, 1956), vive a Matera dal 1967. Noto anche come (w/cody)* per vignette e articoli satirici e di costume, scrive poesie, racconti, romanzi, testi per il teatro, recensioni. Diverse le sue pubblicazioni. I racconti: Presto (Il Salice editore, 1990); Città Calva (Palomar edizioni, 1997); Nuove leggende lucane (BMG, 1999); 180 – I garanti (Nobile editore, 2002); Pistacchi & Frottole (BMG, 2005); altri tradotti in greco sono stati pubblicati ad Atene nel 2021; Oppure (Edigrafema, 2020); Sottomultipli del tempo (Edigrafema, 2023). Le raccolte di poesie: Tele di ragno (Edizioni Gabrielli, 1978); Anime fossili (Antezza Editori, 2017); Greggi di ginestre (Edizioni Il Faggio, 2019); Ancora, miseramente (Edizioni Il Faggio, 2023). Il saggio: Malafemmena. Il femminicidio nella canzone italiana (Edigrafema, 2021). Il romanzo I misteri delle cento caverne (Giannatelli edizioni, 2022) e diverse drammaturgie teatrali.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.