A Matera presentazione del report Svimez su giovani e anziani che continuano ad emigrare dal Sud.

“Un Paese, due emigrazioni” è il titolo del report che la Svimez presenterà a Matera, sabato 18 aprile -con inizio alle 10,30- nel salone consiliare della Provincia. La registrazione del fenomeno già evidenziato dalla cronaca di questi ultimi mesi di un Mezzogiorno che “continua a perdere giovani competenze qualificate, con una mobilità sempre più anticipata già al momento dell’iscrizione all’Università, che riduce strutturalmente le possibilità di rientro. Accanto a questa dinamica si afferma un fenomeno in rapida crescita: la mobilità “sommersa” degli anziani, i “nonni con la valigia”, che conservano la residenza al Sud ma raggiungono figli e nipoti emigrati al Centro-Nord.” Un piano inclinato di impoverimento del Sud che nessuna delle politiche messe in atto a livello europeo, nazionale e regionale in questi decenni ha evidentemente minimamente riposizionato. Non diciamo dovessero invertire il flusso in uscita, ma almeno mitigarlo e/o bloccarlo. E qui le responsabilità politiche sono palesi, trasversali e meritevoli di una denuncia ……e magari di autocritica (sebbene sia una pratica in disuso). A presentare il Report sarà la ricercatrice della SVIMEZ, Serenella Caravella, dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, del sindaco della città, Antonio Nicoletti, e della direttrice della Fondazione Matera Basilicata 2019, Rita Orlando.

A seguire, una tavola rotonda sul “diritto a restare“, coordinata da Raffaele La Regina e con il contributo della studiosa Chiara Saponaro della FILEF, della vicepresidente nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria, Maria Sabia, della presidente di Casa Netural, Mariella Stella, e del deputato Marco Sarracino, promotore di una proposta di legge proprio sul “diritto a restare”, almeno per chi lo volesse fare.

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